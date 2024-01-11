Які саме розваги обрати, щоб їх було легко організувати та адаптувати під будь-який колектив, розповідаємо далі. Гарантуємо: ці ігри забезпечать веселе проведення часу для всіх.

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Гра "Хто я?"

Для цієї гри знадобиться стопка липких папірчиків для нотаток і ручка. Напишіть ім’я відомих громадських діячів, зірок чи персонажів на кожному шматочку паперу, а потім приклейте їх на лоб або на спину учасникам гри. Вони не повинні бачити, що написано на їхніх нотатках.

Далі гравці по черзі мають ставити запитання, на які можна відповідати лише так чи ні, щоб дізнатися, ким вони є. "Чи я живий?" – гарне місце для початку. Гра ж триватиме, доки кожен правильно не вгадає свою роль.

Гра "Швидше за все…"

Ця гра найкраще підходить для тісних груп друзів або членів родини. Для неї слід зібратися в коло. Почати варто з того, що одна людина запитає: "Хто найімовірніше спіткнеться об власні ноги?" (це також можуть бути питання про іншу ситуацію, рису, дію).

Далі необхідно порахувати до трьох, а потім на рахунок три усім вказати на того, хто, на їхню думку, швидше за все зробить цю дію. Той, на кого вкажуть більше учасників, вибуває. Гра триватиме доти, доки не лишиться двоє учасників. Вони й стануть переможцями.

Головоломка "Я влаштовую вечірку…"

Скажімо, ви влаштовуєте вечірку, і запрошення отримають лише ті люди, хто принесе належний внесок. Виберіть своє секретне правило: до прикладу, кожна людина повинна принести щось, що починається на ту саму літеру, що і її ім’я. Не розповідайте нікому своє правило та попросіть друзів сказати, що б вони принесли. На кожну пропозицію відповідайте: "Так, ви запрошені" або "Ні, ви не можете принести це". Продовжуйте, поки всі не зрозуміють ваше правило.