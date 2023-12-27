Для того, щоб Новий рік минув весело, захопливо та цікаво, 24 Канал зібрав ідеї розваг, які допоможуть перетворити типове застілля у справжню казку, а також додадуть вогника активності у посиденьки.

До теми Вихідні з користю: чим зайнятися на зимові свята, щоб не нудьгувати

Гра у домашні "сніжки"

Після смакування святкових страв буде корисно трохи порухатися. З цією задачею бездоганно впорається гра у хатні "сніжки".

Для неї необхідно взяти непотрібний папір, це можуть бути аркуші зі шкільних зошитів, старі офісні документи, а також відро, кошик чи будь-яку іншу глибоку місткість.

Правила гри прості: з паперу слід зробити кульки, а гостей розділити на дві команди. Паперовими "сніжками" їм треба буде поцілити у відро чи кошик. Виграє та команда, що закине найбільше кульок.

Змагання на човнах

Ця гра викликає захват як в малечі, так і в дорослих. І ні, для неї не потрібні справжні човни. Знадобляться лише папір, нитки та олівці.

Спершу слід зробити "паперову флотилію" – змайструвати по кораблику на кожного учасника. Далі один кінець довгої нитки варто закріпити на носі кораблика, а інший – на олівці.

По команді кожен учасник мусить швидко намотує нитку на олівець так, щоб його кораблик "плив" підлогою. Виграє той, чий корабель найшвидше потрапить до фінішу.

Гра "Крокодил"

Це улюблена всіма поколіннями гра, що змушує сміятися й одночасно кмітливо думати. У "Крокодил" можна грати як удвох, так і великою компанією – учасники можуть розбитися на кілька команд.

Суть забавки проста – треба відгадати слово, яке показує інший учасник за допомогою мови тіла. Один із гравців загадує якесь слово іншому, аби решта учасників гри не його чули. Він повинен пояснити його жестами, не розмовляючи та не видаючи жодних звуків. Усі інші намагаються його відгадати.

Перемагає той учасник чи та команда, що називає правильний варіант. Після цього гравець, який щойно показував слово, загадує переможцеві раунду наступне. Таким чином гра може тривати, поки усім не набридне.

Ігри зроблять вечір веселішим та додадуть активності / Фото Pexels

Домашній квест з пошуку "скарбів"

Навіть звичне для новорічної ночі вручення подарунків можна перетворити у незабутню розвагу. Для цього можна влаштувати квест з пошуку "скарбів".

Новорічні подарунки слід сховати від сім'ї та гостей у найнеочікуваніших місцях будинку. Їхня задача буде – відшукати ці “скарби”. Для того, щоб вони знали, куди рухатися, можна змайструвати саморобну карту або бавитися в "холодно – гаряче".

Гра, що допоможе зазирнути у майбутнє

У новорічну ніч заведено загадувати бажання та просити про здійснення мрій. Але чекати на здійснення заповітних моментів часто не хочеться. Щоб полегшити цей стан, можна "зазирнути у майбутнє" та дізнатися, що принесе прийдешній рік.

Для цієї гри заздалегідь треба написати різноманітні передбачення та побажання на маленьких шматочках паперу. Їх слід скласти у мішечок або покласти у шапку чи використати для цього будь-яку іншу ємність.

Кожен з гостей та членів родини муситиме дістати папірчик зі своїм передбаченням та дізнатися, що ж для нього готує майбутнє.

До речі, коли усі дістануть свої "послання" з нового року, можна запропонувати гостям зберегти їх до наступного Нового року, щоб тоді перевірити, чи здійснилося передбачення.

