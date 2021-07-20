90 років в одній картинці: ця інфографіка розкладає все ваше життя на тижні

Інфорграфіка, яка наочно показує, скільки ви вже прожили та скільки, ймовірно, вам залишилось, змусила користувачів мережі ненавидіти її творця. Адже така візуалізація змушує згадати, наскільки наше життя швидкоплинне.

Консультант з програмного забезпечення Сверрір Зігмундарсон створив інтерактивну інфографіку, в якій розділив усе життя людини на тижні. Варто лише заповнити кілька пунктів зліва від таблиці, що побачити, через скільки таких "рядочків" життя закінчиться.

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Як це працює

Потрібно вказати стать, дату народження та країну проживання. Також автор пропонує вписати, скільки років ви вчились у молодшій, середній та старшій школі, в коледжі (якщо ви там навчались) та університеті, коли почали працювати та скільки років працюєте.

Заповніть кілька пунктів, щоб побачити тривалість життя / Скриншот з сайту labs.coruscantconsulting

Виходячи з цих даних, система сама автоматично розраховує, коли ви вийдете на пенсію та орієнтовну тривалість життя. На інфографіці можна побачити, на якому етапі вашого життя ви зараз, а коли настане ваш останній тиждень. Автор робив розрахунки, використовуючи середня тривалість життя – 90 років.

Інфографія показує, скільки ви прожили і ще проживете у тижнях / Скриншот з сайту labs.coruscantconsulting

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Справа від таблиці можна побачити також імена відомих людей. Натисніть на ім'я – і на інфографіці з'явиться синя цятка – час, коли ця людина пішла з життя.

Іноді життя здається справді коротким, а інколи здається неймовірно довгим. Але ця діаграма допомагає побачити, що життя, безумовно, скінченне. Це ваші тижні, і це все, що у вас є,

– написав автор на сайті

Посилання на інфографіку залишили на Reddit, проте користувачам вона помітно зіпсувала настрій: