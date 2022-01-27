28-річній Меган діагностували синдром MRKH ще у 17 років. Це означає, що вона народилася без матки і ніколи не змогла б виносити дитину.

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Стала сурогатною мамою у 54 роки

Меган завжди боялась, що її мрія стати матір'ю не здійсниться. Особливо було боляче, коли всі спроби пари були марними. Раніше вони звертались до жінки з Канади, яка мала стати їхньою сурогатною матір'ю, але дитина, на жаль, померла під час вагітності. Потім пару спіткало ще дві невдалі пересадки ембріона. Але четверта спроба виявилась успішною.

Матір Меган, Марі Арнольд, зізнається, що не могла жити, знаючи, як її донька страждає. Вона ніколи не думала, що зможе стати сурогатною матір'ю, оскільки боялась, що її вважатимуть "занадто старою". Після кількох обстежень у лікарні вияснилось, що 54-річна жінка зможе виносити дитину для Меган.

Для мене це такий особливий досвід, і я в захваті від того, що можу допомогти своїй дочці,

– зізнається жінка.



Стала сурогатною матір'ю для своєю доньки / Фото Yahoo lifestyle

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13 січня цього року Марі Арнольд народила здорового хлопчика Вінстона.

Кесарів розтин був запланований за кілька місяців наперед, і пологи пройшли цілком за планом. Ми приїхали в лікарню о 7 ранку і взяли сина на руки о 9 ранку, це було ідеально. Коли ми вперше побачили Вінстона, то закохались з першого погляду. Він наповнив наші серця любов'ю,

– ділиться молода матір.

Бабуся почувається добре. Вона стверджує, що ця вагітність не була, звісно, такою легкою, як її остання 22 роки тому, але вона змогла. "Мої перші обійми були надзвичайно особливими, і я ніколи їх не забуду. Маленький Вінстон – це все, про що ми мріяли. Він створив нашу сім'ю. Просто чудово бачити, що Меган і Клайд такі щасливі", – розповідає Марі.