Із сукні, як у Кейт Міддлтон, в епатажне міні: як наречена змінювала образи на весіллі

Зірка тіктоку Кессіді Хіплер вийшла заміж минулого року. Для важливої події вона обрала дві кардинально різні сукні, чим вразила гостей і мережу.

Дівчина також працює агентом з нерухомості, а свій вільний час приділяє підписникам у тіктоці, яких уже понад 67 тисяч. Її весільні образи неабияк вразили мережу, тому розповідаємо про сміливі контрасти у нашому матеріалі.

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Наречена вразила мережу весільними образами

Кессіді Хіплер та Пол Хіплер одружились 26 червня минулого року. Молоді люди познайомились ще у школі і зустрічались тривалий час.

Пол був першим хлопчиком, з яким я коли-небудь трималася за руки, першим хлопчиком, якого я коли-небудь цілувала,

– розповідає дівчина.

Навіть у коледжі, коли хлопець та дівчина жили у різних містах, вони зберігали свої стосунки. Саме тоді закохані усвідомили, як сильно люблять один одного і хочуть провести все життя разом. Молодята вирішили провести весілля у дворі приватного будинку нареченого у Каліфорнії. Саме там хлопець провів своє дитинство. Це місце було схоже на справжні королівські апартаменти.

Я дуже хотіла відчути себе принцесою в день свого весілля, і це справді вдалось втілити в життя,

– каже Кессіді.



Будинок нареченого, у якому пара святкувала весілля / Фото Insider

Для церемонії наречена обрала вишукану сукню, натхненну стилем Кейт Міддлтон, та доповнила її витонченою діадемою, яка дозволила дівчині відчути себе королевою.

Коли я приміряла ту сукню, я закохалася в неї і, напевно, не знімала її близько години. Я була до останнього в магазині,

– розповідає наречена.

Другу сукню Кессіді, яку вона приготувала для святкування, розкупили у мережі буквально за кілька годин після того, як вона опублікувала фото у тіктоці. Вона контрастувала із першим вбранням. Епатажна довжина міні, блискуча бахрома та V-подібний виріз просто закохали чи не усіх користувачок мережі. Кессіді була в захваті від свого вбрання у стилі Гетсбі.



Вишукана сукня у стилі Гетсбі / Фото Insider

Наречена доповнювала образ різноманітними деталями: якісь придбала в магазині, а якісь позичила у рідних. Згодом вона вирішила зібрати усі вбрання своїх рідних і створила сімейний музей, де були представлені весільні сукні її матері, бабусі та свекрухи. Доповнили колекцію і два вбрання самої Кессіді.