Отримати омріяну каблучку та почути довгоочікуване "Так" у відповідь – чи не це робить День закоханих по-справжньому особливим святом. Тож поки ви вагаєтесь або ж шукаєте свою половинку, 24 канал підготував для вас 7 чудових історій кохання, які дійшли кульмінації саме 14 лютого.

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Знаменитості, які заручились та одружились у День святого Валентина

Кеті Перрі та Орландо Блум



Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото Getty Images

Екстремальне освідчення на вертольоті Орландо Блума Кеті Перрі запам'ятала назавжди. Американська співачка День закоханих 2019 провела у компанії з британським актором, а вечір закінчився феєричним "Так" на висоті. Спершу пара повечеряла у ресторані, а тоді Орландо Блум вирішив зробити коханій пропозицію у стилі "Джеймс Бонд".

Томмі Лі і Бріттані Фурлан



Томмі Лі і Бріттані Фурлан / Фото Getty Images

Ця пара також назавжди змінила значення Дня cвятого Валентина у своєму житті. Спершу у 2018 році вони оголосили про свої заручини, а через рік одружилися у цей день.

Мег Раян і Денніс Квейд



Мег Раян і Денніс Квейд / Фото Getty Images

Ці актори також поєднали свої серця в особливий День закоханих ще у 1991 році. Вже через рік у молодій сім'ї зустрічали поповнення – маленького хлопчика Джека. Проте навіть така знаменна дата не змогла втримати закоханих разом, тому Раян і Квейд розлучилися в 1997 році.

Леді Гага і Тейлор Кінні



Леді Гага і Тейлор Кінні / Фото Getty Images

Американський актор Тейлор Кінні також почув довгоочікуване "ТАК!" у відповідь на свою пропозицію у День святого Валентина в 2015 році. Тоді він одягнув каблучку з діамантом та подарував своє серце володарці Греммі. Проте в липні 2016 року після 5 років спільного життя пара розпалася.

Сальма Хаєк і Франсуа-Анрі Піно



Сальма Хаєк і Франсуа-Анрі Піно / Фото Getty Images

З 2009 року свою річницю весілля у День закоханих відзначає і ця зіркова пара. У акторки та бізнесмена згодом з'явилась донька, яку вони також назвали на честь "свого" дня – Валентиною.

Крістіна Агілера і Метью Ратлер



Крістіна Агілера і Метью Ратлер / Фото Getty Images

Ще один зірковий партнер, який освідчився своїй коханій у День святого Валентина. Після 3 років стосунків Метью Ратлер вирішив запропонувати Крістіні Агілері свою руку та серце.

Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер



Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер / Фото з інстаграму

Весілля у День закоханих відгуляли й ці щасливчики. Актор Бенедикт Камбербетч одружився режисеркою Софі Гантер в Англії у 2015 році. Тоді наречена була в очікуванні першої дитини. Зараз подружжя виховує трьох синів: Крістофера, Гала і Фінна.