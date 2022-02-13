Отримати омріяну каблучку та почути довгоочікуване "Так" у відповідь – чи не це робить День закоханих по-справжньому особливим святом. Тож поки ви вагаєтесь або ж шукаєте свою половинку, 24 канал підготував для вас 7 чудових історій кохання, які дійшли кульмінації саме 14 лютого.
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Знаменитості, які заручились та одружились у День святого Валентина
Кеті Перрі та Орландо Блум
Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото Getty Images
Екстремальне освідчення на вертольоті Орландо Блума Кеті Перрі запам'ятала назавжди. Американська співачка День закоханих 2019 провела у компанії з британським актором, а вечір закінчився феєричним "Так" на висоті. Спершу пара повечеряла у ресторані, а тоді Орландо Блум вирішив зробити коханій пропозицію у стилі "Джеймс Бонд".
Томмі Лі і Бріттані Фурлан
Томмі Лі і Бріттані Фурлан / Фото Getty Images
Ця пара також назавжди змінила значення Дня cвятого Валентина у своєму житті. Спершу у 2018 році вони оголосили про свої заручини, а через рік одружилися у цей день.
Мег Раян і Денніс Квейд
Мег Раян і Денніс Квейд / Фото Getty Images
Ці актори також поєднали свої серця в особливий День закоханих ще у 1991 році. Вже через рік у молодій сім'ї зустрічали поповнення – маленького хлопчика Джека. Проте навіть така знаменна дата не змогла втримати закоханих разом, тому Раян і Квейд розлучилися в 1997 році.
Леді Гага і Тейлор Кінні
Леді Гага і Тейлор Кінні / Фото Getty Images
Американський актор Тейлор Кінні також почув довгоочікуване "ТАК!" у відповідь на свою пропозицію у День святого Валентина в 2015 році. Тоді він одягнув каблучку з діамантом та подарував своє серце володарці Греммі. Проте в липні 2016 року після 5 років спільного життя пара розпалася.
Сальма Хаєк і Франсуа-Анрі Піно
Сальма Хаєк і Франсуа-Анрі Піно / Фото Getty Images
З 2009 року свою річницю весілля у День закоханих відзначає і ця зіркова пара. У акторки та бізнесмена згодом з'явилась донька, яку вони також назвали на честь "свого" дня – Валентиною.
Крістіна Агілера і Метью Ратлер
Крістіна Агілера і Метью Ратлер / Фото Getty Images
Ще один зірковий партнер, який освідчився своїй коханій у День святого Валентина. Після 3 років стосунків Метью Ратлер вирішив запропонувати Крістіні Агілері свою руку та серце.
Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер
Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер / Фото з інстаграму
Весілля у День закоханих відгуляли й ці щасливчики. Актор Бенедикт Камбербетч одружився режисеркою Софі Гантер в Англії у 2015 році. Тоді наречена була в очікуванні першої дитини. Зараз подружжя виховує трьох синів: Крістофера, Гала і Фінна.