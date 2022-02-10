Прослідкувати любов Леді Гаги до чорного барву дуже легко: вона часто втілює свої стильні образи саме у цьому класичному відтінку, додаючи яскравості завдяки деталям та аксесуарам. У матеріалі 24 каналу ділимось добіркою 7 чорних маленьких суконь, які є у гардеробі Леді Гаги.

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7 чорних суконь Леді Гаги

Вже протягом десятків років чорна сукня доводить свою універсальність на червоних доріжках, подіумах та виступах зірок. Це вбрання набуло актуальності ще у минулому столітті. Першу маленьку чорну сукню створила Коко Шанель, а культивувала універсальне жіноче вбрання Одрі Хепберн завдяки стрічці "Сніданок у Тіффані". З того часу чорна сукня-футляр стала класикою жіночого гардероба.

Про безпрограшний "чорний" прийом знає і Леді Гага та вміло використовує його під час виходів. Зірка невпинно експериментує з фасонами, довжиною та екстравагантними доповненнями, але вміло підібраним фоном для яскравих втілень слугує саме чорна сукня. У нашій добірці пропонуємо вам переглянути 7 образів Леді Гаги, якими вона вражала публіку.

Для презентації нового альбому в жовтні 2021 року Love for Sale, який Леді Гага записала з Тоні Беннеттом, співачка одягла чорну сукню від бренду Elie Saab.



Леді Гага у сукні Elie Saab / Фото з інстаграму

Світове турне з прем'єрою фільму "Дім Гуччі" співачка та акторка розпочала з не менш ефектного атласного вбрання від бренду Et Ochs.



Леді Гага у вбранні від бренду Et Ochs / Фото Getty Images

Влітку зірка позувала у ще одній універсальні чорній моделі, оздобленій золотими ґудзиками та контрастним ремінцем з трендовими ланцюгами, яку створив модний дім Alessandra Rich.



Леді Гага у сукні Alessandra Rich / Фото з інстаграму

Нещодавно Леді Гага відзначилась у чорній моделі на зніманні для видання Deadline Hollywood. Вона одягла безпрограшну сукню-піджак та підкреслила довжину міні стильним взуттям.



Леді Гага у стильній чорній сукні / Фото з інстаграму

Любов до чорного на цьому не завершилась, тому презентуємо ще один результат нещодавньої фотосесії і чорній розкішній сукні з гострим корсетом.



Гостре вбрання з корсетом / Фото з інстаграму

Леді Гага продовжує співати дифірамби чорному й у більш ніжних проявах. Гарним втіленням витонченості стала атласна сукня з човниковим вирізом та пишною спідницею.



Леді Гага у ніжному чорному образі / Фото з інстаграму

Один з останніх "чорних" виходів вражає чи не найбільше. Нещодавно Леді Гага відвідала вечірнє шоу Джиммі Кіммела, з метою популяризувати свою стрічку "Дім Ґ уччі" . Для цієї події актриса приміряла розкішну маленьку чорну сукню з колекції Christian Siriano Pre-Fall 2022.



Леді Гага у сукні Christian Siriano / Фото Getty Images