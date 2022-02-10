Проследить любовь Леди Гаги к черному цвету очень легко: она часто олицетворяет свои стильные образы именно в этом классическом оттенке, придавая яркости благодаря деталям и аксессуарам. В материале 24 канала делимся подборкой 7 черных маленьких платьев, которые есть в гардеробе Леди Гаги.

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7 черных платьев Леди Гаги

Уже десятки лет черное платье доказывает свою универсальность на красных дорожках, подиумах и выступах звезд. Эти наряды приобрели актуальность еще в прошлом веке. Первое маленькое черное платье создала Коко Шанель, а культивировала универсальный женский наряд Одри Хепберн благодаря ленте "Завтрак у Тиффани". С этого времени черное платье-футляр стало классикой женского гардероба.

О беспроигрышном "черном" приеме знает и Леди Гага и умело использует его во время выходов. Звезда постоянно экспериментирует с фасонами, длиной и экстравагантными дополнениями, но умело подобранным фоном для ярких воплощений служит именно черное платье. В нашей подборке предлагаем просмотреть 7 образов Леди Гаги, которыми она поражала публику.

Для презентации нового альбома в октябре 2021 года Love for Sale, который Леди Гага записала с Тони Беннеттом, певица надела черное платье от бренда Elie Saab.



Леди Гага в платье Elie Saab / Фото с инстаграма

Мировое турне с премьерой фильма "Дом Гуччи" певица и актриса начала с не менее эффектного атласного наряда от бренда Et Ochs.



Леди Гага в наряде от бренда Et Ochs / Фото Getty Images

Летом звезда позировала еще в одной универсальной черной модели, украшенной золотыми пуговицами и контрастным ремешком с трендовыми цепями, созданным модным домом Alessandra Rich.



Леди Гага в платье Alessandra Rich / Фото с инстаграма

Недавно Леди Гага отметилась в черной модели на съемке для издания Deadline Hollywood. Она надела беспроигрышное платье-пиджак и подчеркнула длину мини стильной обувью.



Леди Гага в стильном черном платье / Фото из инстаграммы

Любовь к черному на этом не завершилась, поэтому представим еще один результат недавней фотосессии и черном роскошном платье с острым корсетом.



Острый наряд с корсетом / Фото из инстаграммы

Леди Гага продолжает петь дифирамбы черному и в более нежных проявлениях. Хорошим воплощением изящества стало атласное платье с челночным вырезом и пышной юбкой.



Леди Гага в нежном черном образе / Фото с инстаграма

Один из последних "черных" выходов поражает больше всего. Недавно Леди Гага посетила вечернее шоу Джимми Киммела с целью популяризировать свою ленту "Дом Г уччи". Для этого события актриса примерила роскошное маленькое черное платье из коллекции Christian Siriano Pre-Fall 2022.