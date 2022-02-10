Все наряды из нашей подборки были сделаны из обычных домашних вещей: простыни, штор, скатерти и т.д. А один парнишка даже сумел сделать красивую курточку со старого спального мешка!

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Был спальный мешок – теперь куртка

Фото reddit reillyfitz

Сколько здесь всего!

Фото reddit Flowerchhhild

Свитер из одеяла

Фото reddit opalwintry

Простынь превратилась в платье

Фото reddit sheryldoh

Вау!

Фото reddit jelly5131

Новая жизнь старой простыни

Фото reddit InaccessibleRail55

Блузка из наволочки

Фото reddit porkdumpling_

Рубашку сделали из старых штор

Фото reddit bryceromig

Когда-то это было постельное белье!

Фото reddit MindiMellow

Круто!

Фото reddit reillyfitz