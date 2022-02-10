Усі наряди з нашої добірки були зроблені зі звичайних домашніх речей: простирадла, штор, скатертини тощо. А один хлопчина навіть зумів зробити красиву курточку зі старого спального мішка!

Цікаво Зламав стереотипи: хлопець в'яже і допомагає безхатькам

Був спальний мішок – тепер куртка

Фото reddit reillyfitz

Скільки тут всього!

Фото reddit Flowerchhhild

Светрик із ковдри

Фото reddit opalwintry

Простирадло перетворилося у сукню

Фото reddit sheryldoh

Вау!

Фото reddit jelly5131

Нове життя старенького простирадла

Фото reddit InaccessibleRail55

Блузка з наволочки

Фото reddit porkdumpling_

Сорочку зробили зі старих штор

Фото reddit bryceromig

Колись це була постіль!

Фото reddit MindiMellow

Круто!

Фото reddit reillyfitz