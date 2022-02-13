Получить мечтательное кольцо и услышать долгожданное "Да" в ответ – не делает ли это День влюбленных по-настоящему особым праздником. Так что пока вы сомневаетесь или ищете свою половинку, 24 канал подготовил для вас 7 замечательных историй любви, которые пришли к кульминации именно 14 февраля.

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Знаменитости, которые обручились и поженились в День святого Валентина

Кэти Перри и Орландо Блум



Кэти Перри и Орландо Блум / Фото Getty Images

Экстремальное признание на вертолете Орландо Блума Кэти Перри запомнила навсегда. Американская певица День влюбленных 2019 года провела в компании с британским актером, а вечер закончился феерическим "Да" на высоте. Сначала пара поужинала в ресторане, затем Орландо Блум решил сделать любимой предложение в стиле "Джеймс Бонд".

Томми Ли и Бриттани Фурлан



Томми Ли и Бриттани Фурлан / Фото Getty Images

Эта пара также навсегда изменила значение Дня святого Валентина в своей жизни. Сначала в 2018 году они объявили о своей помолвке, а через год поженились в этот день.

Мэг Райан и Деннис Квейд



Мэг Райан и Деннис Квейд / Фото Getty Images

Эти актеры также объединили свои сердца в особый День влюбленных в 1991 году. Уже через год в молодой семье встречали пополнение – маленького мальчика Джека. Однако даже такая знаменательная дата не смогла удержать влюбленных вместе, поэтому Райан и Квейд развелись в 1997 году.

Леди Гага и Тейлор Кинни



Леди Гага и Тейлор Кинни / Фото Getty Images

Американский актер Тейлор Кинни также услышал долгожданное "ДА!" в ответ на свое предложение в День святого Валентина в 2015 году. Тогда он надел кольцо с бриллиантом и подарил свое сердце владельцы Грэмми. Однако в июле 2016 года после 5 лет совместной жизни пара распалась.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино



Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Фото Getty Images

С 2009 года свою годовщину свадьбы в День влюбленных отмечает и эта звездная пара. У актрисы и бизнесмена впоследствии появилась дочь, которую они также назвали в честь своего дня – Валентиной.

Кристина Агилера и Мэтью Ратлер



Кристина Агилера и Мэтью Ратлер / Фото Getty Images

Еще один звездный партнер, который признался своей любимой в День святого Валентина. После 3 лет отношений Мэтью Ратлер решил предложить Кристине Агилере свою руку и сердце.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер



Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Фото с инстаграма