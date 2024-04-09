Стане сімейною реліквією: дівчина зробила кулон зі свого нігтя

У Пейдж Ландау з Канади неодноразово виникали проблеми з врослим нігтем. Медики змогли його видалити, але дівчина вирішила зберегти ніготь як кулон.

Чому у дівчини виникла така неординарна ідея та що вона планує робити зі своєю незвичною прикрасою, розповідаємо далі.

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Як дівчина перетворила ніготь на кулон

18-річна Пейдж Ландау з Канади видалила ніготь на нозі в лютому цього року, але замість того, щоб спалити його як медичні відходи, вона вирішила перетворити його на намисто.

Щоб "увічнити" свій ніготь, вона звернулася до 33-річної Аманди Бут, якій не в дивину робити незвичні прикраси з органічної матерії.

Аманда була здивована дивним проханням, але не розгубилася і взялася за створення єдиного у своєму роді кулона з нігтем на першому плані. Результат своєї роботи вона показала в тікток.

Як виглядає оригінальна прикраса: дивіться відео

Я хотіла зробити з нігтем щось особливе, адже ми разом уже 18 років, і було б неправильно просто викинути його. Я вирішила зробити намисто, бо це буде гарною сімейною реліквією, яку я зможу передати своїм дітям та онукам, коли помру,

– поділилась Пейдж.

Дівчина зверталася до кількох художників по смолі, але так і не отримала жодної відповіді, поки друг не порадив їй Аманду. Готовий виріб Пейдж дуже подобається. Вона каже, що кулон навіть кращий, ніж вона могла собі уявити.

Воно дійсно схоже на намисто, яке можна знайти в магазині, тільки з нігтем,

– каже Пейдж.

Водночас Аманда Бут не цурається дивних запитів на прикраси й каже, що працює за принципом "без осуду".

Це перший ніготь, з яким я працювала, але тепер я впевнена, що не останній. Від самого початку мене надихали прохання клієнтів, і я ніколи ні в чому не відмовляла. Так я почав включати в інтер'єр сентиментальні й особисті матеріали, і з цього моменту все пішло як по маслу. Якщо клієнт хоче щось зробити, я зазвичай знаходжу спосіб втілити це в життя,

– зауважила вона.

Хоча багато користувачів не оцінили хоробрість дівчини й роботу Аманди, не обійшлося і без жартів.

"Ви набагато кращі за мене. Я ненавиджу ноги й все, що з них падає. Я просто б змогла", "Ти щойно зробила вбивчий сувенір", "Сподіваюся, ваш клієнт – суперунікальний, а не серійний убивця", "Оце так майстерність – зробити ніготь на нозі таким красивим", "Це так гарно, я б ніколи не дізналася, що це ніготь на нозі", – писали глядачі в тікток.