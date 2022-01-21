9 випадків, коли Кейт Міддлтон одягнула старе вбрання та виглядала бездоганно

Зірки та королівські персони зазвичай для кожної червоної доріжки та офіційної зустрічі підбирають нові стильні образи.

Проте зараз все частіше прихильниками сталої моди стають не лише дизайнери, але й знамениті покупці, які не соромляться двічі одягати однакові вбрання для публічних виходів. Нові ековіяння підтримала і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

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9 суконь, які Кейт Міддлтон одягала двічі

Зірки все частіше відвідують урочисті заходи в сукнях, які вони одягали і раніше. Звернутись до своєї великої колекції вбрань від відомих брендів, як от Jenny Packham, Alexander McQueen і Erdem, вирішила і герцогиня Кембриджська. Для офіційних виходів вона обирає не лише стильні сучасні образи, але й ті сукні, які красуються на полицях вже десяток років.

Герцогині Кейт Міддлтон вдається вміло їх інтерпретувати у сучасність та освіжати новою зачіскою та вдало підібраними аксесуарами. Такі потужні виклики стійкій моді є свідомим вибором, який представниця монархії вміло показує мільйонам прихильників. Тож ми підготували добірку із 9 образів, які Кейт Міддлтон одягала повторно і завжди виглядала неймовірно на червоних килимових доріжках.

Зелена сукня від Jenny Packham



Зелена сукня від Jenny Packham / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон захотіла одягнути двічі розкішну зелену сукню від Jenny Packham. Вперше вбрання помітили у 2019 році під час офіційного візиту до Пакистану. Через 2 роки герцогиня вирішила ще раз вийти на публіку у сліпучій сукні.

Ніжний образ від Alexander McQueen



Ніжна сукня від Alexander McQueen / Фото Getty Images

Цьому ніжному образу ось уже 11 років. Вперше вишукана сукня Alexander McQueen покорила папараці та прихильників ще у 2011-у на премії BAFTA. Підтримуючи сталу моду, Кейт Міддлтон вирішила знову покрасуватись у вбранні на тематичній премії Earthshot Prize Awards у 2021 році.

Сукня від Jenny Packham

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Сукня від Jenny Packham / Фото Getty Images

Ще одна сукня, якій Міддлтон не дозволила припадати пилом у шафі, створена дизайнером Дженні Пакманом. У ній герцогиня відвідала Olympic Gala у 2012 році, а згодом знову одягла на червону доріжку Tusk Conservation Awards у листопаді 2018 року.

Розкішна чорна мереживна сукня



Розкішна сукня, яку Герцогиня одягала не 1 раз / Фото Getty Images

У це розкішне чорне вбрання Кейт Міддлтон закохалась одразу. В період з 2012 по 2013 герцогиня неодноразово з'являлась на публіці у мереживній чорні сукні з вирізом, щоразу доповнюючи образ новими аксесуарами.

Сукня з розкішним бантом від Catherine Walker



Сукня з пальтом в тон від Catherine Walker / Фото Getty Images

У вишуканій червоній сукні з пальтом в тон від Catherine Walker Кейт приїхала на знімання різдвяного концерту. Згодом герцогиня Кембриджська одягла такий самий фасон вбрання з великим бантом, але у чорному кольорі.

Вбрання від Alexander McQueen



Сукня Alexander McQueen / Фото Getty Images

У білій сукні Alexander McQueen герцогиня Кембриджська двічі підкорювала червону доріжку церемонії BAFTA. Вперше вишукане вбрання, оздоблене золотими деталями, Кейт Міддлтон одягла у 2012 році, а згодом повторила образ у 2020-у.

Твідовий костюм від Dolce & Gabbana



Твідовий костюм від Dolce & Gabbana / Фото Getty Images

Твідовий костюм від Dolce & Gabbana потрапляв у об'єктиви папараці мінімум двічі. Герцогиня відвідала у ньому конференцію Королівського фонду про психічне здоров'я в лютому 2019 року та обрала його для візиту у дитячу лікарню Евеліна в Лондоні.

Квітчаста сукня Alexander McQueen



Квітчаста сукня Alexander McQueen / Фото Getty Images

Розкішне квіткове вбрання модного дому Alexander McQueen Кейт Міддлтон також не захотіла тримати у гардеробі. Герцогиня Кембриджська спершу відвідала у ньому премію BAFTA у 2017-у, а тоді повторно одягла на прийом Portrait Gala 2019 у Національній портретній галереї в Лондоні.

Червоний образ Catherine Walker



Червоний образ Catherine Walker / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон підтримала свідому моду і в яскравому червоному образі від Catherine Walker, який одягла у 2019 році на урочисту церковну службу у Вестмінстерському абатстві до Дня співдружності націй. Згодом стало відомо, що у цьому образі герцогиня з'являлась на публіці і раніше, під час офіційного візиту до Нової Зеландії у 2014 році.