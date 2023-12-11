Зимовими вечорами хочеться читати щось із відповідним настроєм. 24 Канал підготував підбірку із 4 книг, які підійдуть для зимового читання та не банальними "різдвяними історіями".

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Сара Джіо "Ожинова зима"

1933 рік. Втомлена після нічної зміни Віра поспішає додому, де на неї чекає маленький син. У дівчини немає вибору, хлопчик залишається на ніч один. Попри страшний снігопад, Віра намагається дістатися дому якомога швидше, але виявляє, що її будинок порожній…



2010 рік. Репортерка Клер отримує нудне завдання – написати нарис про раптовий травневий снігопад. Не найцікавіша робота, особливо для професіоналки. Але Клер дізнається про схожу негоду, яка накрила місто багато років тому. Під час минулого снігопаду пропав маленький хлопчик. Дівчина має намір дізнатися його долю, адже сама не так давно втратила дитину.

Дві лінії, дві долі, які виявляються пов'язаними.

Діана Сеттерфілд "Тринадцята казка"

Популярна письменниця Віда Вінтер ретельно приховує свою біографію, однак перед самою смертю вона вирішує, що час відкрити завісу таємниці. Вона готова відкрити всю правду молодій біографині Маргарет Лі. Дівчина ще не здогадується, скільки привидів мешкає у минулому Віди Вінтер.



Таємниці, інтриги, моторошні історії. Ця книга захоплює, а біографія письменниці перетворюється на ребус, який хочеться розгадати.

"Біле Ікло" Джек Лондон

Внутрішній світ тварини подібний до людського: у ньому теж є відчуття злості, недовіри, зради та, зрештою, вірності й любові. На сторінках книги показаний шлях, яким проходить вовк на ім’я Біле Ікло. Його життя нагадує постійну боротьбу: з холодом, голодом, людською жорстокістю та внутрішніми принципами. Останніми Біле Ікло жертвує заради Уідома Скота, який своєю любов’ю та лагідним словом зцілює рани вовка.

"Сяйво" Стівен Кінг

Із засніженого готелю виїжджають на зиму всі, крім сім’ї Торрансів, моторошних таємниць та привидів. Готель "Оверлук" розташований далеко у горах, а снігові буревії ізолюють його від цивілізації, що тільки підсилює темну сутність цього місця. Майстер жахів Стівен Кінг поступово занурює читачів у найстрашнішу зиму: ту, де маленькому хлопчику сняться жахи, а пусте приміщення сповнене таємничих звуків ліфта, поскрипувань у кутках та кроків за дверима.