Від окулярів до звуків природи: що колекціонують українські зірки

Чи не кожна людина у своєму житті колекціонувала якісь предмети. Українські зірки не є винятком і на дозвіллі також збирають особливі для себе речі.

В колекціях селебріті можна побачити різні й неочікувані речі. Що збирають українські зірки – далі у матеріалі Life 24.

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DOROFEEVA і незвичайні окуляри

Ще у шкільні роки співачка Надя Дорофеєва почала колекціонувати окуляри різної форми та кольору. У школі майбутня зірка купувала бюджетні моделі. Головне – незвичайний дизайн окулярів.

В одному з інтерв'ю Надя Дорофеєва розповідала, що одними із перших в колекції опинилися раритетні окуляри, які вона купила у стоковому магазині усього за 5 гривень. Зірка також якось ділилася, що під час зйомок кліпу в Каліфорнії придбала відразу 6 пар окулярів-"авіаторів".

Найціннішими для співачки є брендові окуляри "Carrera". Вона їх придбала під час відпочинку в Мілані.

Нині українська співачка готова витрачати чималі кошти у різних країнах світу. Її колекція вже налічує кілька десятків незвичайних окулярів.

Катерина Кухар і любов до квітів

Прима-балерина Катерина Кухар має щонайменше 2 різних колекції. У багатьох інтерв'ю вона зізнавалася, що, напевно, стала б флористкою, якби не балет. Так, Катерина Кухар дуже любить орхідеї – у її колекції понад 20 видів таких квітів.

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Також прима-балерина збирає фарфорові статуетки іспанської фірми Lladró. Усі вироби – ручної роботи. Катерина Кухар в одному з інтерв'ю розповідала, що найулюбленішою статуеткою в колекції є два чорно-білих ведмеді, які тримають у лапках витончені квіти й тягнуться одне до одного.

MONATIK і пристрасть до іграшок

Артист Дмитро Монатік має різні захоплення. У дитинстві він колекціонував комікси. Особливо цінними для нього були ті, які вдавалося привозити з-за кордону.

Згодом артист почав збирати незвичайні іграшки. Нині він має колекцію з ексклюзивними ведмедиками Kaws Companion. Вартість однієї іграшки може сягати кількох тисяч доларів. Подібні статуетки також є дуже вразливими, тому їх можна брати у руки лише у білих рукавичках, які, до слова, йдуть у комплекті зі статуетками.

Також Монатік полюбляє збирати статуетки персонажів з кінофільмів та різних анімаційних стрічок.

TAYANNA і звуки природи

Українська співачка TAYANNA має дуже романтичну натуру. Її колекція дійсно унікальна, адже артистка збирає звуки природи.

Так, співачка записує на диктофон шум лісу, водоспаду, моря, а потім прослуховує та релаксує. Це допомагає їй позбутися від стресу та розслабитися.

Огнєвіч і вінілові платівки

Злата Огнєвіч також має власну колекцію. Співачка обожнює збирати вінілові платівки. Вона має у своїй колекції десятки платівок – від ретро до сучасних.



Злата Огнєвіч збирає вінілові платівки / Скриншот з відео

Зокрема, в одному з інтерв'ю Злата Огнєвіч розповідала, що має у своїй колекції платівки Френка Сінатри, Вітні Г'юстон та навіть Софії Ротару.