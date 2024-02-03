24 Канал зібрав п'ять романів, що надихнули українських режисерів створювати неймовірні екранізації. Історичні, ретро і на реальних подіях, – усі ці історії стануть захопливими як для читання, так і для вечірнього перегляду.

До теми Вічна класика: 5 відомих книжок, які варто прочитати хоча б раз у житті

Сергiй Дзюба, Артемій Кірсанов "Позивний “Бандерас"", видавництво "Фабула"

Бойовик, створений на основі реальних подій осені 2014. Завдання українських розвідників – запобігти диверсії й впіймати російського агента. От тільки для капітана Антона Саєнка, "Бандераса", місце, де окупант збирається вчинити страшне, – рідне село, з якого він давно поїхав.

Тут в нього навіть було кохання, багато знайомих… Стільки емоцій пов’язано з ним, тож просто виконувати наказ стає складніше. Він може їх врятувати, він має їх врятувати, і не тільки тому, що має наказ, а тому, що так правильно.

Трейлер фільму "Позивний “Бандерас"": дивіться відео

Василь Карп’юк "Довбуш. Гідність або забуття", видавництво "КСД"

Цю екранізацію називають наймасштабнішою в українському кінематографі. Розповідь про легендарного месника XVIII століття – Олексу Довбуша, який панам видавався звичайнісіньким розбійником, повстанцем, що сіє хаос, а для простолюду був справжнім героєм. Це й історія кохання, і визвольної боротьби, й полювання на Олексу та його побратимів. Вона про справедливість і про те, як непросто її досягти. Не обходиться й без містики, адже є легенда, що цього чоловіка не беруть жодні кулі. То ж який він – месник Олекса Довбуш?

Трейлер фільму "Довбуш. Гідність або забуття": дивіться відео

Іван Франко "Захар Беркут", видавництво "РМ"

Невеличка спільнота в горах, що живе за власним устроєм – збирає демократичне віче, коли потрібно ухвалити важливе рішення. Таким бачив ідеальне суспільство Іван Франко, який наділив людей Тухольщини мудрістю, повагою та здатність до взаємодопомоги.

Ці люди зовсім не такі, як заїжджий боярин Тугар Вовк, який приїхав керувати й поневолювати. Чи можна зруйнувати цей маленький рай, якщо вкласти в удар достатньо сили? І повість, і екранізація Ахтема Сеїтаблаєва за її мотивами дають доволі однозначну відповідь на це запитання.

Трейлер фільму "Захар Беркут": дивіться відео

Софія Андрухович "Фелікс Австрія", "Видавництво Старого Лева"

Екранізацію цієї книжки називають однією з найкрасивіших в українському кінематографі – ретельно підібрані образи героїв хочеться розглядати, та не забуваймо про сюжет!

Події розгортаються у Станіславові на зламі ХІХ-XX століть, коли імперія ще здавалася непохитною, наука розвивалася, а українцям, принаймні тут, жилося доволі комфортно.

Дві жіночі долі, які, схоже, нерозривно переплелися, – панночка і служниця, які заприязнилися ще в дитинстві, і в юності бережуть дружбу, не зважаючи на розбіжності. Та чи довго може існувати такий тандем, якщо обставини зміняться?

Трейлер фільму "Віддана": дивіться відео

Артем Чех "Хто ти такий?", Meridian Czernowitz

"Хто ти такий?" – запитання, на яке варто мати відповідь, і тоді, коли тебе питає старший товариш, який пережив жахіття війни, і коли сам розмірковуєш про це. Це потрібно знати, і триматися за це знання якнайміцніше.

Трейлер фільму "Я і Фелікс": дивіться відео

Тимофій дружить з Феліксом, але часом боїться його, бо ніколи не знаєш, коли стара контузія нагадає про себе. Чоловік знає, що розказати хлопцю, який готовий слухати, але часом він сам не свій. Історія про дорослішання і майже доросле життя, зовсім не таке, про яке мріялося в дитинстві.