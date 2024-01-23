Які історії варто прочитати хоча б раз у житті, щоб познайомитися з класикою світової літератури, розповідаємо далі.

До теми Починаємо перші вихідні у році захопливо: пригодницькі романи, що підкорять цікавим сюжетом

Розповідь служниці, Маргарет Етвуд

Це складний роман про вигадану тоталітарну державу, який залишається таким самим актуальний, як і під час публікації в 1985 році.

Книга розповідає про Республіку Гілеад, де повноцінні права мають лише Командори та їхні Дружини, у яких є також право вибирати коханок для своїх чоловіків, щоб народжувати дітей, адже тепер до цього здатна тільки кожна сота жінка.

У центрі сюжету опиняється звичайна жінка Джун. Колись вона мала коханого чоловіка і доньку. А тепер сенс її життя – підкорятися законам Гілеаду.

Великий Гетсбі, Френсіс Скотт Фіцджеральд

Америка, початок 20-х років XX сторіччя, час "сухого закону" і гангстерів, яскравих вогнів і життя. Тридцятирічний Нік Каррауей приїхав до Нью-Йорка навчатися банківської справи, хоча й плекає у глибині душі мрію про письменництво. Він і розповідає читачеві про пригоду, в яку виявився втягнутим.

Головним героєм оповіді стає його найближчий сусід, хазяїн великого палацу, нікому не відомий, загадковий та ексцентричний самотній молодик на ім’я Джей Гетсбі – Великий Гетсбі. Це людина, яка створила себе за рецептами американської моралі і яка дуже багата, але попри те – надзвичайно самотня.

У книзі Фіцджеральд ставить тонкі та складні питання про пам’ять, молодість і вірність, а також показує американську мрію, що обернулася трагедією.

Портрет Доріана Грея, Оскар Уайльд

Це похмурий і напрочуд своєчасний роман про ризики нарцисизму й одержимості молодістю. За словами самого письменника, "справжня мораль цього твору полягає в тому, що всяке надуживання, так само як і самозречення, тягне за собою покару".

Уайльд переконаний, що моральний злочин призводить до колапсу естетики, а людина не може надміру загравати ані з мистецтвом, ані з життям.

Джейн Ейр, Шарлотта Бронте

Написана в середині дев’ятнадцятого сторіччя, ця історія не втратила популярності й донині. Джейн Ейр – сирота, якої зреклася рідна тітка, віддавши на виховання в притулок. Едвард Рочестер – заможний англійський аристократ, що володіє двома великими, хоч і похмурими на вигляд маєтками.

І Джейн, і Едвард шукають свого щастя. Вона – у малому світі, який видається їй безмежно широким, а він – у широкому, проте, на його думку, безмежно малому.

Одного дня герої зустрічаються, а згодом між ними спалахує щире, пристрасне почуття, яке змінює їхні долі та змушує стрепенутись їхні містечка.

Шум і лють, Вільям Фолкнер

"Шум і лють" справедливо вважають одним із найвпливовіших романів XX століття, який став знаковим не лише для американського модернізму, а й для всієї американської літератури загалом.

Текст творить міф старого доброго американського Півдня, яким він став після поразки у Громадянській війні, та оповідає про давній і колись заможний південний рід. Через свідомість представників цього роду Вільям Фолкнер зі всією притаманною йому майстерністю показує нам світ, якого більше немає.

Тут хитромудро переплітаються міфи та історія минулого, діти, які розплачуються за гріхи батьків, і батьки, які нічого і нікого не можуть відпустити.