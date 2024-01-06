З якими книгами розпочати перші вихідні у новому році, розповідає 24 Канал. Гарантуємо: книги у цій добірці історій не відпускатимуть до останньої сторінки.

До теми Книги про видатних людей, які надихнуть на зміни у новому році

Артуро Перес-Реверте, "Капітан Алатрісте", Фабула, 2023

Історичний екшн, який тільки екранізовувати (вже екранізований двічі, тож сценічність цієї історії сумнівів не викликає). Мандрівка Іспанією початку XVII століття з героєм сумнівної честі, бо ж Дієго Алатрісте – найманець, колишній солдат, який після поранення змушений погоджуватися на роботу, за яку за інших обставин не взявся б… А воїн він талановитий, то й завдання отримує відповідні, завдання, які втягують його у політичну боротьбу та палацові інтриги. І це тільки початок його історії.

Юлія Романюк, "Танхельм", Фабула, 2023

Дивовижний світ Танхельму населений морфами – істотами, в яких є і людське, і звіряче. Королева тут Джайна Благородна, в неї риси шакала, але мандрує читач разом з Ейлою Одноокою – жінкою з лисячою подобою. Ейла жила на суворій півночі, там вона ховалася, але тепер мусить тікати, тому що раптом в Танхельмі стало дуже неспокійно. Їй доведеться швидко тікати й добре маскуватися, щоб врятувати те, що дороге для неї, а ще повернутися до того, ким вона є.

Джон Скалці, "Війна старого", Навчальна книга Богдан, 2022

Космічні пригоди для добровольців, які й близько не уявляють, що їй чекатиме після вступу в лави Колоніальних Сил Оборони. В таку армію приймають тільки старих – тих, кому виповнилося 75 років. Стать значення не має. Але чи можуть такі люди воювати? Адже вони все-таки старі… Ви й гадки не маєте, які з них можуть бути солдати. Адже планет, придатних для життя не так багато, тож Землі постійно хтось загрожує, а ці вояки розуміють, що вони – її єдина надія.

Юрій Грузін, "Себек", Фабула, 2022

Мандри Єгиптом – це щось дуже пригодницьке, тим паче якщо ви шукаєте якийсь втрачений скарб. Колишній військовий капітан Ґріффіт погоджується на ризиковану експедицію спочатку Нілом, а потім сушею. Досвідчений воїн одразу помічає, що не тільки вони прямують за скарбом… скарбом, який не можна виміряти золотом чи самоцвітами. Цей скарб – таємне знання, яке дозволить керувати світом, а охочих до цього ніколи не бракуватиме. Як і не бракуватиме тих, хто готовий сплатити за це найвищу ціну…

Данієль Дефо, "Життя та незвичайні й дивовижні пригоди Робінзона Крузо", Видавництво РМ, 2023

Один з перших по-справжньому пригодницьких романів в історії, який то вдягає шати хроніки, то стає виховним романом, що вчить виживання складних умовах. Ми всі чули про Робінзона, який 28 років провів на безлюдному острові, налагодив там побут і навіть завів домашніх тварин… такий собі король острова, бо як інакше, він же там головний. Зрештою, і до того, як почалася власне його робінзонада, Крузо жив цікавим, сповненим пригод життям авантюриста, який не боїться ризикувати.

Сергій Батурин, "Спис римського сотника", Фабула, 2023

Той спис, який зупинив страждання розп’ятого Христа, отримав назву Спис Долі – реліквія, що здатна творити дива. Але ким був той римлянин зі списом? В апокрифах є його ім’я. Лонгин. Він, певна річ, не такий відомий, як розбійник Варавва, якого вибрав натовп. Але хто ж він? І що сталося з його списом, який шукали й Середньовіччі, і в часи Другої світової, мовляв, такий могутній артефакт точно забезпечить перемогу нацистам. Це оригінальне авторське бачення однієї із найзагадковіших біблійних історій.