Історії про життя видатних людей не тільки захоплюють, а й надихають. Які книги читати у новому році для того, щоб наважитися на зміни, розповідає 24 Канал.

До теми Українські книги 2023 року, в яких кожен впізнає себе: добірка для захопливого читання

"Стен Лі. Життя як комікс", Ліел Лейбовіц

Стен Лі – один із найвідоміших і найшанованіших творців коміксів всіх часів. Його досі згадують з особливими теплом. Скільки трендів він запровадив, а скількох культових персонажів вигадав… Так, один з батьків Всесвіту Marvel зробив костюм Людини-павука повністю закритим, щоб будь-яка дитина могла себе з ним асоціювати, незалежно від кольору шкіри. Він вигадав нестримного Галка та розсудливого Капітана Америку. Він дбав про те, щоб герої коміксів були не тільки уособленням їхньої суперсили, а все ж людьми з емоціями, прагненнями та мріями.

"Мистецтво суперництва. Чотири історії про дружбу, зраду й подвиги в мистецтві", Себастьян Смі

Це дещо незвична біографічна книжка, адже вона присвячена одразу вісьмом видатним (і навіть одіозним) мистецьким постатям. Чотири пари суперників, біографії й творчість, яких арт-критик і лауреат Пулітцерівської премії Себастьян Смі показує через суперництво. І це незвичний прийом, який додає глибини. Тож про кого тут? Мане й Деґа, Пікассо й Матісс, Поллок і де Кунінґ, Фройд і Бекон, які дружили й сварилися, шукали натхнення один в одному і заздрили (не без того, звісно). Хтось з них перебував в тіні іншого, а хто завжди був вдячний.

"Кімната снів", Девід Лінч, Крістін Маккена

Кінороботи Девіда Лінча дивовижні, унікальні, не всім зрозумілі, але дуже впізнавані, автентичні, культові. Він дивував публіку кожною своєю екранізацією. Можливо, не все було вдалим (так, він теж пробував з "Дюною" Френка Герберта, але про це воліють не згадувати), але кожна з його стрічок особлива. Та, мабуть, найбільший вплив на кіно і взагалі масову культуру має його легендарний "Твін Пікс", з якого робили меми ще до того, як про меми взагалі заговорили. Це біографія і водночас автобіографія, яка дозволить глянути за лаштунки знімань Лінча, дізнатися, як творили саундтреки, як підбирали акторів і багато іншого.

"Дванадцять життів Альфреда Гічкока. Історія короля саспенсу", Едвард Вайт

Саспенс, трилер – якщо згадувати про культові фільми цих жанрів, то твори Альфреда Хічкока будуть серед перших. Це його візитівка – таємниця, напруга, прихований зміст, сюжет, який не відпускає від екрана і змушує переживати кожну емоцію персонажів. А ще – трилер, який варто проглянути двічі, бо він не розкривається одразу. То хто ж такий Альфред Хічкок – режисер, який бачив кіно саме так? Ця книжка розкриває 12 унікальних рис його особистості. Почнемо з дитинства, а там плавно перейдемо до фільмотворення, яке прославило цього загадкового чоловіка на весь світ.

"Гемінґвей", Мері Дірборн

Одна з найповніших біографій Ернеста Гемінґвея – письменника і репортера, мандрівника і скандаліста. В ній є він і всі його брати й сестри, всі дружини, всі друзі, і навіть трохи про котів. Автор, який постійно працював над тим, щоб писати без зайвини, відтворював світ густими й впевненими мазками. Він постійно сумнівався у власному таланті, але не зупинявся. Тут його Америка і його Париж, його Африка і Куба. Мисливство і рибальство, рукописи й книжки, сходження в гори й плавання в океані. Постійний пошук одного правдивого речення.

"Таємниця на ім'я Лаґерфельд", Лоран Аллан-Карон

Законодавець мод, який залишався дуже потайним. Постійно в центрі уваги, але те, що про нього знали, більше скидалося на легенди. Сам він про себе не надто розповідав, залишаючись загадкою і для шанувальників, і для колег з індустрії моди. Книголюби знають його як власника величезної бібліотеки, а ті, хто цікавиться стилем, схиляють голову перед креативністю гуру. Про Лаґерфельда розповідають друзі та близькі, кожна їхня відповідь додає штрихів до портрета ікони моди, який все робив зі смаком.

"Життя Браяна. Мемуари соліста AC/DC", Браян Джонсон

Що може розповісти соліст легендарного AC/DC? Повірте, в цього рокера історій вистачить не на одну книжку. Він починає здалеку, ще до того, як знайшов себе в драйвовій музиці. Був в його житті й церковний хор, і армія, і навіть робота в автосервісі. А потім музика. Ні, AC/DC не перший його проєкт і, чесно кажучи, не він зробив цей гурт відомим. Але він закріпив його на музичному Олімпі: запаморочливий успіх, нагороди, величезні концерти, хіти, які знають всі й кожен. Це історія про неймовірні здобутки й болючі ґулі, які багато навчили хлопця, який мріяв співати.