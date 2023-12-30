Така особливість книг дає можливість читачам ледь не впізнавати себе на сторінках улюблених історій. У яких книгах сучасних українським авторів кожен з нас з легкістю знайде частину себе, розповідає 24 Канал.

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Збірка "ЙБН БЛД РСН", "Артек", 2023

67 коротких історій, кожна з яких – чиста емоція, з якою українці прокидаються, проводять дні й вкладаються спати. Хто заважає людям жити? Йбн блд рсн! Письменники й ті, хто мало не вперше взявся викладати свої думки на папері без цензури занотували свої почуття від початку повномасштабного вторгнення, вилили свою лють до ворога і створили дещо прекрасне. Ця збірка може стати хорошою терапією для тих, хто не знає, як давати раду гніву. Читайте її й записуйте свої рефлексії, не тримайте в собі та донатьте на ЗСУ.

Андрій Кокотюха "Довга комендантська година", "Фабула", 2023

Перші дні повномасштабного вторгнення в столиці, де офіцер ГУРу з прізвищем і позивним Хмара, спостерігає за ошатним ЖК, у якому причаїлися елітні московські консерви. Вони саме збираються тікати, отже починається. В Києві багато сплячих агентів, які тільки чекають на сигнал, щоб занурити місто в хаос, а керує ними безпринципний і небезпечний міжнародний терорист Гюрза. Саме його має впіймати Хмара, але як серед безлічі сигналів знайти саме той, який вкаже на російського найманця? Одне зрозуміло: що менше людей знає про операцію, то краще.

Анастасія Левкова "За Перекопом є земля", "Лабораторія", 2023

Вона вважала себе українкою, попри те, що серед предків – росіяни, а дідусь дослужився до високих чинів в КДБ. Вона – українка з українського Криму. Дружба з кримською татаркою Аліє та її неймовірною культурою тільки укріплювали в цій думці. Це був перший крок для пошуку своєї ідентичності. За Перекопом є земля – для кримців це материкова Україна, для українців – півострів, який дещо віддалився через свавілля загарбників, але мріє на обрії зовсім близько. Ця книжка для того, щоб відкритися одне для одного і врешті стати єдиними.

Сергій Демчук "Тіні на сходах", "Темпора", 2023

Тіні на сходах – ламані, зі спотвореною перспективою, звичні. Оповіданням Сергія Демчука про двотисячні теж пасують ці епітети: ламані, зі спотвореною перспективою, звичні. Це було не так давно, але вже забулося. Тоді (та й зараз) – вираз "складна доля" – щось дуже українське, наче висічене на камені. Кожен виживав, як міг. Хтось опановував нову професію, хтось шукав можливості прогодуватися з клаптика землі, а хтось шукав важелі, щоб змінити це все. Кожна з цих людей бачила себе в тінях на сходах – хтось йшов вгору, а хтось – вниз.

Збірка "Культурна експансія", "Твоя підпільна гуманітарка", 2023

Чим небезпечна культурна експансія? Та тим, що повільно і майже непомітно витісняє все, що заважає наступу російської культури на українську. І це не тільки насаджування, а й апропріація – тобто відверта крадіжка, уподібнення і максимальне стирання кордонів для формування спільного простору, де так квітне наратив про "один народ". Масштаби цієї експансії складно уявити й позбутися її наслідків буде не так просто, але треба з чогось починати. Власне, хоча б з того, щоб знати й розуміти, як це працює, як ворог захоплює нас через культурний продукт. Ця антологія влаштує докладний екскурс імперською експансією починаючи з XVIII століття.