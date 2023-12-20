24 Канал зібрав добірку з кількох заплутаних детективних історій, завдяки яким морозні зимові дні пролетять непомітно.

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"Дівчина А". Ебіґейл Дін

Тридцятирічна жінка Лекс намагається жити як усі. Без згадок про те, ким вона була колись. Однак повідомлення про смерть матері у в’язниці зводить спроби Лекс нанівець. Бо вона – та сама Дівчина А, про яку колись писали всі британські газети.

Дівчина, котра змогла втекти з моторошного Будинку жахів. І тепер вона його успадкувала. Чи зуміє Лекс перетворити давню оселю болю та страждань на символ надії й прихисток для нужденних? Чи витримає натиск спогадів про звірства, які батько-фанатик чинив у цих стінах над нею та її братами й сестрами? Чи минуле поглине її цілком, немов те болото, на якому стоїть рідний, однак ненависний будинок?

"Марловський кримінальний клуб". Роберт Тарагуд

Сімдесятисемирічна Джудит Потс щаслива як ніхто. Вона мешкає сама у старовинному особняку, складає кросворди для газет, і ніхто не диктує їй, що робити й скільки пити віскі. Але одного вечора, плаваючи в Темзі, жінка стає свідком убивства.

Місцева поліція не вірить її словам, тому Джудит вирішує взятися до розслідування сама та залучає двох нових подруг. Невдовзі в їхньому містечку знаходять ще одне тіло, і жінки розуміють: схоже, з’явився серійний убивця. Тепер загадка, яку вони взялися розгадати, перетворюється на смертельно небезпечну гру.

"Дев'ятий Дім. Книга 1". Лі Бардуґо

Алекс Стерн – дівчина з непростим минулим, яка виросла в Лос-Анджелесі, рано кинула школу й потрапила в компанію старшої молоді, де в пошані була травичка.

Вона єдина вижила після жорстокого вбивства і просто на лікарняному ліжку дістала пропозицію вступити до престижного Єльського університету. Але що криється за цією пропозицією?

Навчальний заклад виявився осередком таємних товариств, що спеціалізуються на окультизмі й магії, і за всім цим здійснює нагляд таємничий Дев’ятий Дім. Саме за діяльністю цих товариств, поміж членів яких багато дуже впливових людей, і доручили стежити Алекс. У цьому їй також допоможуть минуле аутсайдерки й здатність бачити привидів.

Щоб розкрити змову, історія якої нараховує понад сто років, дівчині доведеться розплутувати жахливі таємниці, балансуючи між світом живих та мертвих, і спостерігати за моторошними окультними маніпуляціями.