Кольори, котрі додають віку: яких відтінків волосся варто уникати жінкам після 40 років

Жінка у будь-якому віці прагне бути привабливою та мати гарний зовнішній вигляд. Багато чого залежить і від правильно підібраного кольору волосся.

Особливу увагу на відтінки волосся мають звертати увагу жінки від 40 років. Неправильно підібраний колір не лише може зіпсувати образ, а й додати кілька додаткових років.

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Яких кольорів волосся краще уникати жінкам від 40 років

Насичений чорний колір

Стилісти наголошують, що насичені відтінки чорного (вугільно-чорні або ж чорний з синім відтінком) пасують молодим дівчатам – особливо, коли пасма доглянуті та мають здоровий блиск.

У віці 40+ краще відмовитися від насиченого чорного кольору волосся. Такі відтінки можуть підкреслити зморшки та привертають увагу до тонких ліній на обличчі. Окрім того, якщо волосся стає рідкішим, то чорний колір це ще більше підкреслює.

Натомість варто обрати шоколадні чи каштанові відтінки волосся. Вони мають природний вигляд й роблять образ дійсно розкішним. На перший погляд, різниця може здатися незначною, однак шоколадні та каштанові відтінки підкреслюють колір очей та вилиці, а не зморшки.

Моніка Беллуччі з шоколадним відтінком волосся: дивіться фото

Холодний блонд

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Після 40 років стилісти радять жінкам відмовитися від яскравого однотонного блонду. Платиновий блонд – у більшості випадків лише додає кілька додаткових років. Окрім того, як стверджують експерти, його треба вміти носити. Також холодні відтінки блонду пасують до ідеальної шкіри, а от зморшки – він тільки підкреслює.

Жінкам, які є прихильницями світлого волосся, краще обирати кольори з карамельними та золотистими відтінками. Можна пофарбувати волосся у складних техніках, й тоді образ матиме приголомшливий вигляд.

Джей Ло з пшеничним відтінком волосся: дивіться фото

Яскраво-рудий

Рудий колір, здавалося б, пасує як молодим, так і жінкам старшого віку. Втім, насичений відтінок потребує ретельного домашнього догляду. Окрім того, такий відтінок необхідно постійно оновлювати, адже сивина може зіпсувати образ.

Натомість краще обрати природніші відтінки рудого. До прикладу, зірка "Відчайдушних домогосподарок" Марсія Кросс й у власні 62 роки продовжує фарбуватися у рудий колір. Втім, з роками вона почала обирати більш стриманий та спокійний відтінок. Лише на якихось заходах чи фотосесіях зірка може з'явитися з насиченим відтінком.

Марсія Кросс з рудим відтінком волосся: дивіться фото

Однак, варто зважати, що це узагальнені поради, які не є універсальними для всіх. Кожна жінка – індивідуальна, тому, обираючи колір волосся, варто зважати на власні риси обличчя, образ та враховувати те, як часто буде змога оновлювати відтінок.