Особое внимание на оттенки волос должны обращать внимание женщины от 40 лет. Неправильно подобранный цвет не только может испортить образ, но и добавить несколько дополнительных лет.

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Каких цветов волос лучше избегать женщинам от 40 лет

Насыщенный черный цвет

Стилисты отмечают, что насыщенные оттенки черного (угольно-черные или черный с синим оттенком) подходят молодым девушкам – особенно, когда пряди ухоженные и имеют здоровый блеск.

В возрасте 40+ лучше отказаться от насыщенного черного цвета волос. Такие оттенки могут подчеркнуть морщины и привлекают внимание к тонким линиям на лице. Кроме того, если волосы становятся реже, то черный цвет это еще больше подчеркивает.

Вместо этого стоит выбрать шоколадные или каштановые оттенки волос. Они имеют естественный вид и делают образ действительно роскошным. На первый взгляд, разница может показаться незначительной, однако шоколадные и каштановые оттенки подчеркивают цвет глаз и скулы, а не морщины.

Моника Беллуччи с шоколадным оттенком волос: смотрите фото

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Холодный блонд

После 40 лет стилисты советуют женщинам отказаться от яркого однотонного блонда. Платиновый блонд – в большинстве случаев лишь добавляет несколько дополнительных лет. Кроме того, как утверждают эксперты, его надо уметь носить. Также холодные оттенки блонда подходят к идеальной коже, а вот морщины – он только подчеркивает.

Женщинам, которые являются поклонницами светлых волос, лучше выбирать цвета с карамельными и золотистыми оттенками. Можно покрасить волосы в сложных техниках, и тогда образ будет выглядеть потрясающе.

Джей Ло с пшеничным оттенком волос: смотрите фото

Ярко-рыжий

Рыжий цвет, казалось бы, подходит как молодым, так и женщинам старшего возраста. Впрочем, насыщенный оттенок требует тщательного домашнего ухода. Кроме того, такой оттенок необходимо постоянно обновлять, ведь седина может испортить образ.

Вместо этого лучше выбрать более естественные оттенки рыжего. К примеру, звезда "Отчаянных домохозяек" Марсия Кросс и в свои 62 года продолжает краситься в рыжий цвет. Впрочем, с годами она начала выбирать более сдержанный и спокойный оттенок. Только на каких-то мероприятиях или фотосессиях звезда может появиться с насыщенным оттенком.

Марсия Кросс с рыжим оттенком волос: смотрите фото

Однако, стоит учитывать, что это обобщенные советы, которые не являются универсальными для всех. Каждая женщина – индивидуальна, поэтому, выбирая цвет волос, стоит учитывать собственные черты лица, образ и учитывать то, как часто будет возможность обновлять оттенок.