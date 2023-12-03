Люди, які досягають успіху, зазвичай мають уставлену ранкову рутину. Таким чином формуються звички, які відрізняють їх від пересічних особистостей.

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Ранкові звички успішних людей

Ось які ще корисні звички зранку помічені у житті успішних особистостей:

самоаналіз - це необхідно для того, щоб зрозуміти, куди рухатися далі;

- це необхідно для того, щоб зрозуміти, куди рухатися далі; розвивають здібність усвідомлювати свої думки і те, що коїться навколо, й не висловлювати осуд - завдяки цьому людина упродовж цілого дня може лишатися зосередженою та спокійною;

і те, що коїться навколо, й не висловлювати осуд - завдяки цьому людина упродовж цілого дня може лишатися зосередженою та спокійною; відмова від гаджетів - вважають, що краще відгородити себе від зайвого стресу і провести час приємно, наприклад, поспілкуватися з рідними;

- вважають, що краще відгородити себе від зайвого стресу і провести час приємно, наприклад, поспілкуватися з рідними; висловлюють вдячність за те, що мають;

за те, що мають; планують те, що мають зробити упродовж дня.

Також зранку успішні люди мають ситний та смачний сніданок. Завдяки цьому вони можуть бути енергійними протягом всього дня.

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