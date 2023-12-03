Люди, які досягають успіху, зазвичай мають уставлену ранкову рутину. Таким чином формуються звички, які відрізняють їх від пересічних особистостей.
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Ранкові звички успішних людей
Ось які ще корисні звички зранку помічені у житті успішних особистостей:
- самоаналіз - це необхідно для того, щоб зрозуміти, куди рухатися далі;
- розвивають здібність усвідомлювати свої думки і те, що коїться навколо, й не висловлювати осуд - завдяки цьому людина упродовж цілого дня може лишатися зосередженою та спокійною;
- відмова від гаджетів - вважають, що краще відгородити себе від зайвого стресу і провести час приємно, наприклад, поспілкуватися з рідними;
- висловлюють вдячність за те, що мають;
- планують те, що мають зробити упродовж дня.
Також зранку успішні люди мають ситний та смачний сніданок. Завдяки цьому вони можуть бути енергійними протягом всього дня.
Найкращі звички для здоров'я мозку
- Підтримувати здоров'я мозку важливо і потрібно, адже цей орган відповідає за наші когнітивні навички, що прямо впливає на якість життя. Профілактикою деменції можуть стати прості корисні звички.
- Споживання води і діяльність мозку нерозривно пов'язані. Відомо, що 60% тіла дорослої людини складається з води, а кожна система в організмі залежить від неї, не виняток і мозок та нервова система.
- =Якщо вам здається, що танці – це більше про фізичну активність, ви помиляєтесь, адже насправді, – це динамічне тренування мозку. Запам'ятовування та виконання танців (танцювальних зв'язок) змушує працювати різні області мозку, покращуючи пам'ять і координацію.