В кориці з ніг до голови: як у Данії святкують 25-річчя самотні дівчата

Відома данська блогерка розповіла про унікальну традицію святкування Дня народження у її країні. Вона стосується лише жінок, які до 25 років не встигли вийти заміж - друзі та родичі влаштовують їм по-справжньому божевільну розвагу.

Келлі Луїза Кілджой знімає відео на ютубі та в тікток про національні традиції та звичаї у Данії. Цього разу вона розвіяла міф про те, що у цій країні Дні народження святкують у спокійному сімейному колі.

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За словами тіктокерки на вулицях Данії нерідко можна побачити купи коричневого пилу, який чимось нагадує іржу. Проте це аж ніяк не іржа, а набагато більш приємна річ – звичайна кориця, яка нагадує про нещодавнє святкування.

На вулицях Данії часто можна помітити ось такі коричневі плями / Скриншот з тіктоку Келлі Луїзи Кілджой

Річ у тому, що кожна дівчина у цій країні, яка до 25 років не встигла вийти заміж, має пройти на свій День народження певний обряд. Родичі та друзі прив'язують її до стовпа, обливають водою з голови до ніг та щедро обсипають корицею. При цьому спеції висипається на дівчину зовсім немало.

Особливо не пощастить бідолашній, у якої занадто креативні знайомі: дехто використовує потужні вентилятори, які рівномірно роздувають величезні хмари кориці. Тож згодом дівчина перетворюється на суцільну коричневу пляму:

Те, наскільки сильно вас обсиплють, повністю залежить від божевільності ваших друзів,

– попереджає Келлі Луїза Кілджой

Дівчину у 25 повністю обсипають корицею / Скриншот з тіктоку Келлі Луїзи Кілджой

Також блогерка розповіла, що такий ритуалом на 25-річчя данці не обмежуються. Якщо ви не спромоглися знайти собі пару і до 30 років, то на ювілей вас чекає цей "приємний" ритуал знову. Лише цього разу він може бути більш жорстоким, адже багатьох обсипають вже не ароматною корицею, а чорним молотим перцем.

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У 30 у Данії незаміжніх дівчат і хлопців обсипають перцем / Скриншот з тіктоку Келлі Луїзи Кілджой

При цьому на 30-річчя дістається вже не лише дівчатам, а й самотнім хлопцям. Келлі пояснила, що цей ритуал називають "pebersvend" та "pebermø", що дослівно перекладається як "перцевий парубок" та "перцева незаміжня дівчина".

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Відео з незвичайною традицією набрало вже понад 5,9 мільйона переглядів. Пропонуємо переглянути його повністю: