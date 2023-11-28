У випадку з британською королівською родиною жорсткий етикет стосується навіть на маленьких дітей. Вони зобов'язані дотримуватися 9 правил навіть тоді, коли відеокамери не спрямовані на них, а й у звичайному житті.

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Шорти, а не штани

Королівський етикет диктує, що штани, як правило, призначені для старших хлопчиків і дорослих чоловіків, тому хлопчики до певного віку зобов'язані носити саме шорти.

Молодшому брату принца Джорджа, принцу Луї, ще потрібно багато років ходити в шортах. Семирічний принц Джордж, ймовірно, почне носити довгі штани, коли йому виповниться вісім.

Подарунки не можна зберігати

Діти королівської родини частіше за інших отримують подарунки, але тут теж не все так просто. Їм не дозволяється зберігати більшість подарунків, оскільки вони отримуються "від імені" королеви.

Однак, якщо подарунок невеликий, наприклад, букет квітів, більш імовірно, що королівському одержувачу дозволять його залишити.

Зустрічі з іноземними лідерами заборонені

Принц Джордж не дозволив протоколу завадити йому зустрітися з колишнім президентом США Бараком Обамою та колишньою першою леді Мішель Обамою в 2016 році. Однак тоді йому у цьому посприяли батьки. Однак зазвичай діти королівської родини не присутні під час таких візитів.

Потрібно вивчати другу мову

Це неофіційне правило, однак більшість королівських дітей це робить. Принцеса Шарлотта здатна говорити англійською та іспанською до двох років завдяки своїй няні Марії Турріон Боррало, яка родом з Іспанії.

Принц Джордж також розмовляє цією мовою, а герцогиня Кембриджська раніше розповідала, що її старший син міг рахувати до 10 іспанською у віці чотирьох років.

Діти повинні пройти навчання етикету

Всі вони зобов’язані пройти навчання етикету в ранньому віці. За словами обізнаних людей, навчання починається, "щойно вони стають достатньо дорослими, щоб сісти за стіл".

Реверанси для королеви

Як і будь-який інший член королівської родини, королівські діти дотримуються протоколу, вітаючи монарха.

Ігри на вулиці за будь-якої погоди

За словами експертів, окрім вивчення іноземної мови, діти Кембриджа також повинні дотримуватися суворого розкладу, який включає щоденні ігри на вулиці.

Зазвичай, погода ніяк не впливає на це правило.

Не можна подорожувати разом з іншими спадкоємцями трону

Для цього сім’я принца має отримувати прямий дозвіл від монарха. За словами речника королівської пресслужби, можливість подорожувати разом – це "те, про що королева має останнє слово".

Жодних консервантів та запакованої їжі в меню

Не зовсім зрозуміло, наскільки це є саме "правилом", а не наслідком того, що королівська сім’я просто має змогу постійно харчуватися максимально натуральними смачними стравами, які їм готують професійні кухарі.