Краса не має меж: дівчина 26 разів збільшувала свої губи

У студентки з Болгарії є дуже цікава мрія – вона хоче бути схожою на ляльку Bratz. Саме тому дівчина 26 разів ходила на процедури зі збільшення губ.

Але 24-річна болгарка Андреа Іванова, яка мешкає в Софії, не збирається зупинятися. Вона готується до наступної ін’єкції. Це вже буде 27 процедура!

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Дівчина хоче повністю змінити свою зовнішність

Свою "дивовижну" трансформацію Андреа почала ще у 2018 році. Тоді дівчина вперше сходила на процедуру зі збільшення губ. Їй так все сподобалося, що вона перетворила все на своєрідне хобі: принаймні раз в місяць почала робити ін’єкції гіалуронової кислоти.

Дівчина стверджує, що обходила майже всі спеціальні клініки в рідній Софії, а в її губах зараз величезна кількість різних філерів. До речі, у той самий час Андреа збільшила свої груди.

24-річна Андреа Іванова

Очевидно, що дівчина задоволена своєю зовнішністю. Але вона хоче йти далі: напередодні Різдва Андреа зробить 27-му ін’єкцію у свої губи. А потім у неї просто грандіозні плани. Дівчина готується до пластичних операцій на підборідді, вилицях та щелепі, щоб бути схожою на популярні у світі ляльки Bratz.

Андреа стверджує, що в неї почали з’являтися фанати з усього світу. Зараз на дівчину підписані майже 12 тисяч людей в інстаграмі. Дехто навіть пропонує їй сходити на побачення.

Я отримую повідомлення від чоловіків з усього світу. Вони кличуть мене поїхати в подорож чи на побачення. А також пропонують гроші, – розповідає дівчина.

За словами Андреа, величезні губи допомогли їй побороти один серйозний комплекс. З ними вона почуває себе значно впевненішою!

Більше фотографій Андреа можете переглянути на її сторінці в інстаграмі

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