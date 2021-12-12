Но 24-летняя болгарка Андреа Иванова, проживающая в Софии, не собирается останавливаться. Она готовится к следующей инъекции. Это уже будет 27 процедура!

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Девушка хочет полностью изменить свою внешность

Свою "удивительную" трансформацию Андреа начала еще в 2018 году. Тогда девушка впервые сходила на процедуру увеличения губ. Ей так все понравилось, что она превратила все в своеобразное хобби: по крайней мере, раз в месяц начала делать инъекции гиалуроновой кислоты.

Девушка утверждает, что обходила почти все специальные клиники в родной Софии, а в ее губах сейчас огромное количество разных филеров. Кстати, в то же время Андреа увеличила свою грудь.

24-летняя Андреа Иванова

Очевидно, что девушка удовлетворена своей внешностью. Но она хочет идти дальше: в канун Рождества Андреа сделает 27-ю инъекцию в губы. А потом у нее попросту грандиозные планы. Девушка готовится к пластическим операциям на подбородке, скулах и челюсти, чтобы походить на популярные в мире куклы Bratz.

Андреа утверждает, что у нее стали появляться фанаты со всего мира. Сейчас на девушку подписаны почти 12 тысяч человек в инстаграме. Кое-кто даже предлагает ей сходить на свидание.

Я получаю сообщения от мужчин со всего мира. Они зовут меня уехать в путешествие или на свидание. А также предлагают деньги, – рассказывает девушка.

По словам Андреа, огромные губы помогли ей одолеть один серьезный комплекс. С ними она чувствует себя гораздо увереннее!

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

Больше фотографий Андреа можете посмотреть на ее странице в инстаграме