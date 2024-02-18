Заборонені зони: куди не треба наносити парфуми

Іноді трапляється, що улюблений парфум дуже швидко перестає відчуватися. Це може відбуватися через неправильне нанесення.

Куди не варто наносити парфум, якщо хочете, щоб запах тримався увесь день, розповідає Life 24.

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Зона навколо очей

Це дуже вразлива зона. Попадання парфумів може викликати роздратування та почервоніння. Тож не треба розпилювати парфуми собі на обличчя. Тим більше, що ця зона, не сприяє тому, щоб парфум гарно тримався.

Шкіра голови та волосся

Хоч нанесення парфумів на волосся є поширеною практикою, це не варто робити. Багато парфумів містять спирт. Він може викликати сухість та подразнення шкіри голови. До того ж немає переконливих доказів, що парфуми на волоссі триматимуться краще.

Ямка біля ключиці

У цьому випадку аромат "ховатиметься" від інших, хоча власниця його чудово відчуватиме й не розумітиме, чому він не працює.

З ключиці парфум буде підійматися вверх, і власниця чудово його відчуватиме, але він не розсіюватиметься навколо.

Відкриті рани та подряпини

В жодному разі не наносьте парфуми на ділянки тіла, де є поранення чи подряпини. І точно запам’ятайте, що парфуми не можна використовувати для знезараження порізів. Є куди кращі й безпечні антисептики.

Правила нанесення парфумів в холодну та теплу пору року можуть відрізнятися / Фото Freepik

Заборонені зони для теплої пори року

Оскільки в спекотну пору шкіра активно пітніє, не варто наносити парфуми в ті зони, які зазвичай підходять для цього взимку: зап'ястя, колінні та ліктьові згини, шию. Аромат тут ризикує сильно спотворитися не в кращий бік. Вибирайте більш "прохолодні" ділянки тіла на кшталт лопаток або плечей.

Також пам'ятайте, що навесні та влітку неправильне використання парфумів може спричинити не лише мігрень, а й алергію та подразнення шкіри. Перед виходом на сонце аромат не слід наносити на відкриті ділянки шкіри.