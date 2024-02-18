Куда не стоит наносить парфюм, если хотите, чтобы запах держался весь день, рассказывает Life 24.

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Зона вокруг глаз

Это очень уязвимая зона. Попадание духов может вызвать раздражение и покраснение. Поэтому не надо распылять духи себе на лицо. Тем более, что эта зона, не способствует тому, чтобы парфюм хорошо держался.

Кожа головы и волосы

Хотя нанесение духов на волосы является распространенной практикой, это не стоит делать. Многие духи содержат спирт. Он может вызвать сухость и раздражение кожи головы. К тому же нет убедительных доказательств, что духи на волосах будут держаться лучше.

Ямка возле ключицы

В этом случае аромат будет "прятаться" от других, хотя владелица будет его прекрасно чувствовать и не понимать, почему он не работает.

С ключицы парфюм будет подниматься вверх, и владелица прекрасно его чувствует, но он не рассеивается вокруг.

Открытые раны и царапины

Ни в коем случае не наносите духи на участки тела, где есть ранения или царапины. И точно запомните, что духи нельзя использовать для обеззараживания порезов. Есть куда лучшие и безопасные антисептики.

Правила нанесения духов в холодное и теплое время года могут отличаться / Фото Freepik

Запрещенные зоны для теплого времени года

Поскольку в жаркое время кожа активно потеет, не стоит наносить духи в те зоны, которые обычно подходят для этого зимой: запястья, коленные и локтевые сгибы, шею. Аромат здесь рискует сильно исказиться не в лучшую сторону. Выбирайте более "прохладные" участки тела вроде лопаток или плеч.

Также помните, что весной и летом неправильное использование духов может вызвать не только мигрень, но и аллергию и раздражение кожи. Перед выходом на солнце аромат не следует наносить на открытые участки кожи.