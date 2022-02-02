"Кузина" шампанського: що потрібно знати про особливе іспанське вино Кава

Чого іспанську Каву називають "кузиною" шампанського? Чому вона така дешева?

Але спочатку трішечки історії. "Сava" – з каталонської перекладається як "печера", тобто льох, де та сама Кава і витримувалася. Однак перше іспанці називали її… Champaña.

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Кузина шампанського

Бачте, у 19 столітті місцевий винороб Хосе Равентос перебував у Франції, де вивчав технологію виготовлення шампанського (кажуть, дуже йому до душі був цей напій). Після повернення додому він розпочав експерименти по відтворенню французького спеціалітету на теренах рідної Іспанії.

Шардоне, Меньє та Піно-Нуар, з яких шампанське виготовляється, вередували, тож пан Равентос був змушений шукати альтернативу. А після нашестя філоксери, перед висадкою нових лоз місцеві винороби зробили ставку на білі автохтони. І не прогадали.

Отже, робили-пили воно своє шампанське та не переймалися щодо назви. І так тривало аж до 1985 року, коли вступ до ЄС змінив правила гри та іспанському “шампанському” треба було знайти свою власну назву.

Де виготовляють Каву

Хоча Кава виготовляється за тим самим методом, що і шампанське, тобто коли повторне бродіння відбувається у пляшках, існує багато нюансів, які відрізняють ці два напої:

Регіони, в яких виготовляється Кава, розташовані південніше за Шампань, тому в іспанських ігристих, як правило, кислотність не така виразна. Каву дозволено виготовляти в Валенсії, Ля-Ріоха, Естремадура, а також Каталонії. Але основна частина виготовляється саме в Каталонії, зокрема її регіоні Пенедес.

Різні сорти винограду. Тоді коли шампанське виготовляється з Шардоне, Меньє, Піно-Нуар, для Кави дозволені Ксарелло, Парельяда, Макабео, Шардоне, Мальвазія, у випадку з рожевими – Піно-Нуар, Гарнача, Монастрель та Трепат.

Вимоги щодо витримки. Мінімальна витримка для Кави має складати щонайменше 9 місяців у пляшці, у шампанського – 15.

Каву витримують щонайменше 9 місяців / Фото інстаграм Juvé & Camps

З огляду на все вищенаведене смаковий профіль у "кузинів" теж різний: Кава пропонує квітково-фруктові аромати, в шампанському часто можна знайти булочки бріош та вершкові ноти.

Свіжа, хрустка Кава з вібруючою кислотністю та характерними нотами яблук, груш, квітів та мигдалю чудово поєднується з різними наїдками, і вона навіть не боїться масних страв, зокрема свинячу рульку, олів'є та котлету по-київськи.

А ще одна з найприємніших характеристик Кави – її невисока вартість. Так склалось завдяки демпінгу цін великими підприємствами, які намагаються конкурувати із дешевшою категорією – просеко (в Каталонії чомусь це слово промовляють пошепки:), тому виставляють ціни на Каву дуже низькі.