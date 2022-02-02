Но сначала немного истории. "Сava" – с каталонского переводится как "пещера", то есть погреб, где та самая Кава и выдерживалась. Однако первые испанцы называли ее… Champaña.

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Кузина шампанского

Видите ли, в 19 веке местный винодел Хосе Равентос находился во Франции, где изучал технологию изготовления шампанского (говорят, ему очень по душе был этот напиток). По возвращении домой он начал эксперименты по воспроизведению французского специалиста в родной Испании.

Шардоне, Менье и Пино-Нуар, из которых шампанское изготавливается, капризничали, так что г-н Равентос был вынужден искать альтернативу. А после нашествия филлоксеры, перед высадкой новых лоз, местные виноделы сделали ставку на белые автохтоны. И не прогадали.

Итак, делали-пили оно свое шампанское и не переживали из-за названия. И так продолжалось вплоть до 1985 года, когда вступление в ЕС изменило правила игры и испанскому "шампанскому" нужно было найти свое собственное название.

Где производят Каву

Хотя Кава производится по тому же методу, что и шампанское, то есть когда повторное брожение происходит в бутылках, существует много нюансов, которые отличают эти два напитка:

Регионы, в которых производится Кава, расположены южнее Шампани, поэтому в испанских игристых, как правило, кислотность не так выразительна. Каву можно производить в Валенсии, Ля-Риохе, Эстремадуре, а также Каталонии. Но основная часть производится именно в Каталонии, в том числе ее регионе Пенедес.

Различные сорта винограда. В то время как шампанское изготавливается из Шардоне, Менье, Пино Нуар, для Кавы разрешены Ксарелло, Парельяда, Макабео, Шардоне, Мальвазия, в случае с розовыми – Пино Нуар, Гарнача, Монастрель и Трепат.

Требования по выдержке. Минимальная выдержка для Кавы должна составлять не менее 9 месяцев в бутылке, у шампанского – 15.

Каву выдерживают не менее 9 месяцев / Фото инстаграм Juvé & Camps

Учитывая все вышеприведенное, вкусовой профиль у "кузинов" тоже разный: Кава предлагает цветочно-фруктовые ароматы, в шампанском часто можно найти булочки бриош и сливочные ноты.

Свежая, хрустящая Кава с вибрирующей кислотностью и характерными нотами яблок, груш, цветов и миндаля прекрасно сочетается с разными яствами, и она даже не боится масных блюд, в частности свиную рульку, оливье и котлету по-киевски.

А еще одна из самых приятных характеристик Кавы – ее невысокая стоимость. Так сложилось благодаря демпингу цен крупными предприятиями, которые пытаются конкурировать с более дешевой категорией – просекко (в Каталонии почему-то это слово говорят шепотом:), поэтому выставляют цены на Каву очень низкие.