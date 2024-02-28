Для створення красивого макіяжу очей без зайвих зусиль можна скористатися ватним диском. Як працює цей лайфхак, розповідаємо далі.

До теми Як збільшити очі за допомогою макіяжу: простий лайфхак, що розкриє погляд

Як ватний диск допоможе створити бездоганний макіяж

Корисним лайфхаком для ідеального макіяжу очей у тікток поділилась блогерка @dolcelunamakeup. Дівчина стверджує, що для цього знадобиться лише палетка тіней і пензлик для їхнього розтушовування. Однак гарного ефекту з цими простими складовими допоможе досягти звичайний ватний диск.

Щоб зробити макіяж з ватним диском за її інструкцією, варто скласти його у 2 рази, щоб вийшов рівний трикутник. Далі цей трикутник широким боком слід прикласти до складки верхньої повіки, обрати колір тіней з палетки та розтушувати його пензликом на повіках прямо поверх диска.

Як робити макіяж за допомогою ватного диска: дивіться відео

Тепер ватний диск треба скласти навпіл і прикласти його до зовнішнього куточка ока по діагоналі. На пензлик необхідно набрати темніший відтінок з палітри й розтушувати його так само зверху диска.

Наостанок пальцем наберіть відтінок тіней з шимером і нанесіть його на рухому повіку. Підкресліть нижню слизову за допомогою світлого олівця і додайте на вії туш – макіяж готовий.