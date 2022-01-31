Легко і просто: 7 крутих звичок, які змінять ваше життя

Якщо хочете кардинально покращити своє життя – ось 7 дійсно корисних звичок, які допоможуть досягнути нових висот. Трішки невеликих змін – і у вас все вийде!

Мабуть, у кожного з нас хоча б колись було це бажання – повністю змінити власне життя. Частенько з цього мало що виходить: ми різко починаємо і вже через тиждень-два усе "успішно" кидаємо. Нічого страшного! Таке у всіх було. Просто зазвичай зміни потрібно вводити поступово, а не вибуховими набігами.

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Перед вами 7 крутих звичок, які допоможуть у різних аспектах життя. Ви точно про них чули, але тепер настав час їх освоїти!

Не реагуйте на все одразу

Звісно, є ситуації, коли рішення потрібно ухвалювати якнайшвидше. Але це не стосується усіх-усіх аспектів життя. Запам’ятайте: ви не зобов’язані швидко реагувати на прохання та пропозиції від інших людей і тим паче не маєте на все одразу погоджуватися. Краще ретельно обдумати й потім дати свою відповідь. У цьому добре допоможуть дві корисних фрази: "Я подумаю" та "Я дам тобі знати".

Завершіть хоча б одну дрібну справу, яку взагалі не хочете робити

Нагромаджувати справи, які не дуже любите – не найкраща ідея. Так, ви "виграєте" трохи часу у будні дні, але менше відпочиватимете на вихідних. Є одне непогане правило: кожного дня оберіть таку справу і зробіть її до кінця. Це може бути що завгодно: дрібне завдання на роботі, яке постійно відкладається, миття посуду тощо. Доведеться докласти зусиль, але потім ви будете у виграші.

Забудьте про соціальні мережі на один день

Тут, як в інших пунктах, все залежить конкретно від вас. Соціальні мережі можуть бути корисними: і щось нове дізнаєтеся, і посмієтеся, і з друзями поспілкуєтесь. Але частенько ця вся розвага перетворюється у банальне "вбивання" часу, який можна потратити на щось корисніше.

Не варто різко відмовлятися від соціальних мереж. Але можна запровадити невеличку звичку. Наприклад, не заходити туди хоча б у неділю. Зрозуміло, що буде певний дискомфорт, але не більше. Можна зайнятися іншими цікавими речами: улюбленим хобі, навчанням чи просто сходити собі прогулятися.

Готуйтеся до наступного дня

Все дуже просто. Якщо ви підготуєте план на наступний день, то він почнеться значно легше. Зберіть сумку на роботу, виберіть одяг на завтра, складіть список завдань – і спокійно лягайте спати.

Складіть список справ на наступний день / Фото Unsplash

Користуєтеся будильником? Ось цікава порада

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Перед сном покладіть телефон в інший кінець кімнати. Так вам не вийде одразу переставити будильник ще на 5-10 хвилин пізніше. Бо потрібно встати, щоб його вимкнути. Звісно, після цього теж зможете лягти трішки поспати. Але все ж є більша можливість, що ви цього не зробите.

Але найкращий варіант позбутися цих знаменитих "ще 5 хвилин" – налагодити режим сну.

Не робіть спонтанних закупів

Тут є два простих правила. Перше: якщо раптово сподобалася річ, то почекайте ще хоча б кілька днів. Якщо за цей час вам досі здається, що вона потрібна – можна придбати.

З розпродажами потрібно бути обережнішим. Друге: щоб не накупити різного мотлоху, подумайте, чи придбали б ви цей товар за повну ціну і наскільки він знадобиться вам. Якщо відповіді позитивні – теж купуйте. Загалом до всього потрібно підходити з розумом.

Записуйте свої ідеї

Чомусь так буває, що ідеї виникають в голові у найбільш несподіваних місцях. Не забувайте записувати їх у блокнотик чи телефон. Адже як несподівано вони з’являються, так швидко й забуваються. А можливо, ця ідея могла б повністю змінити ваше життя!