Мерилін Монро – американська акторка, співачка та модель. Саме її образом надихнулась українська ведуча Леся Нікітюк та зробила зачіску у стилі легендарної жінки.

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Ефектні фото

Леся Нікітюк поділилась у своєму інстаграмі вишуканими фото. Її зачіска нагадує зачіску Мерилін Монро. Волосся вкладене акуратними хвилями та створює образу романтичний настрій. Такий ретро-стиль підходить українській ведучій. Підписники також оцінили образ зірки у коментарях.

Схожість дійсно вражає. Мовиться навіть не про зачіску, а про загальний настрій знімків, адже вони навіюють потрібну атмосферу 1950-х. Навіть погляд Лесі Нікітюк дуже подібний до погляду Мерилін. Напівзакриті очі та об'ємні біляві локони – візитівка легендарної моделі.



Мерилін Монро / The Conversation

Мерилін надихає багатьох модниць

Образ Мерилін Монро відтворювали дуже багато зірок. Не упустила нагоду приміряти сексуальний образ знаменита американка Кім Кардашян. Зірка знялась для журналу Vogue у 2015 році, повторивши образ кінодіви.

Не менш спекотними в образі Мерилін Монро були знамениті мільйонерки та моделі Кайлі Дженнер і Вінні Гарлоу. Вони до найдрібніших деталей скопіювали образи кумирки з мюзиклу 1953 року "Джентльмени віддають перевагу білявкам".

Навіть Леся Нікітюк насправді вже не вперше відтворює образ Мерилін. Щоправда вона дещо змінила звичний образ Мерилін Монро. На вечірку з нагоди Геловіну вона прийшла у вбранні в стилі кінодіви та гримом вампірки.

Це далеко не всі красуні, які перевтілювались у Мерилін Монро. Та з впевненістю можна сказати, що такої як легенда Голлівуду знайти складно.