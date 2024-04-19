Ніби порцелянові ляльки: у мережі завірусився тренд на "ляльковий макіяж"

Особливої популярності у мережі набирає "ляльковий макіяж". Бездоганний колір обличчя, яскраві рум'яна та неймовірний блиск шкіри – саме це намагаються повторити тисячі користувачів тіктоку й інстаграму, а також голлівудські зірки.

Естетика "лялькового макіяжу" зародилася на модних подіумах, але почала поширюватися й на інші сфери. До прикладу, американська виконавиця Cardi B з таким мейкапом з'явилася на обкладинці нового синглу.

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Макіяж у стилі "порцелянової ляльки" стає вірусним

Відому візажистку Дамі Пет МакГрат називають засновницею "лялькового макіяжу". Саме вона створила такий образ для співачки Сабріни Карпентер, який потім став вірусним. "Порцеляновий стиль" візажистка продемонструвала й на показі високої моди Maison Margiela в Парижі. Він пройшов у Франції на початку цього року й привернув чимало уваги.

"Ляльковий макіяж" для Сабріни Карпентер: дивіться фото

Образ з показу моди в Парижі: дивіться фото

Намальовані олівцем тонкі брови, яскраві тіні на повіках, соковиті губи та неймовірний блиск, що створює ефект "порцелянової ляльки", неймовірно вразили модниць у всьому світі.

Я ніколи не бачила, щоб макіяж ставав таким вірусним. Телефон кожного члена моєї команди вибухнув, і весь світ запитав, що у кожного на обличчі,

– розповідала якось Дамі Пет МакГрат.

Те, що "ляльковий макіяж" підкорює б'юті-індустрію, демонструють світові зірки. Так, відома американська виконавиця Cardi B з'явилася у такому образі на обкладинці до нового синглу.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Cardi B з "порцеляновим макіяжем": дивіться фото

Нині у мережі можна знайти тисячі відео за хештегом #dollmakeup. Модниці з усього світу намагаються повторити неймовірний ефект порцеляни й отримати ляльковий образ.

Візажистка створила "ляльковий макіяж": дивіться відео

У соцмережах можна знайти й безліч варіацій такого макіяжу. До прикладу, одна з візажисток зробила акцент на очі – вона додала насичені блакитні тіні й скористалася дуже довгими накладними віями.

"Ляльковий макіяж": дивіться відео

Деякі прихильниці "лялькового макіяжу" створюють його в одній палітрі відтінків. До прикладу, мейкап у рожевих відтінках має милий і водночас романтичний вигляд.

"Порцеляновий макіяж" у рожевих відтінках: дивіться відео

У створенні таких образів візажисти та користувачі мережі надихаються різними ляльками – від Bratz і Barbie до порцелянових і китайських ляльок.