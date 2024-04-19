Эстетика "кукольного макияжа" зародилась на модных подиумах, но начала распространяться и на другие сферы. К примеру, американская исполнительница Cardi B с таким макияжем появилась на обложке нового сингла.

Интересно Понадобится единственное средство: как сделать полный макияж с помощью только помады

Макияж в стиле "фарфоровой куклы" становится вирусным

Известную визажистку Дами Пэт МакГрат называют основательницей "кукольного макияжа". Именно она создала такой образ для певицы Сабрины Карпентер, который затем стал вирусным. "Фарфоровый стиль" визажистка продемонстрировала и на показе высокой моды Maison Margiela в Париже. Он прошел во Франции в начале этого года и привлек немало внимания.

"Кукольный макияж" для Сабрины Карпентер: смотрите фото

Образ с показа моды в Париже: смотрите фото

Нарисованные карандашом тонкие брови, яркие тени на веках, сочные губы и невероятный блеск, создающий эффект "фарфоровой куклы", невероятно поразили модниц во всем мире.

Я никогда не видела, чтобы макияж становился таким вирусным. Телефон каждого члена моей команды взорвался, и весь мир спросил, что у каждого на лице,

– рассказывала как-то Даме Пэт МакГрат.

То, что "кукольный макияж" покоряет бьюти-индустрию, демонстрируют мировые звезды. Так, известная американская исполнительница Cardi B появилась в таком образе на обложке к новому синглу.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Cardi B с "фарфоровым макияжем": смотрите фото

Сейчас в сети можно найти тысячи видео по хештегу #dollmakeup. Модницы со всего мира пытаются повторить невероятный эффект фарфора и получить кукольный образ.

Визажистка создала "кукольный макияж": смотрите видео

В соцсетях можно найти и множество вариаций такого макияжа. К примеру, одна из визажисток сделала акцент на глаза – она добавила насыщенные голубые тени и воспользовалась очень длинными накладными ресницами.

"Кукольный макияж": смотрите видео

Некоторые поклонницы "кукольного макияжа" создают его в одной палитре оттенков. К примеру, мейкап в розовых оттенках выглядит мило и одновременно романтично.

"Фарфоровый макияж" в розовых оттенках: смотрите видео

В создании таких образов визажисты и пользователи сети вдохновляются различными куклами – от Bratz и Barbie до фарфоровых и китайских кукол.