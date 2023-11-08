Щоб будувати правильні соціальні зв'язки та менше тривожитись, варто опанувати бодай базові навички ораторського мистецтва. Тож, якщо хочете, щоб до вас тягнулися інші, варто уникати 4 найпоширеніших помилок недосвічених ораторів. Про них – розповідаємо далі у матеріалі.

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Вважати, що з вами ніхто не хоче розмовляти

Сором'язливість – не є чимось поганим. Варто пам'ятати, що практично кожна людина має свої невпевненості. Якщо постійно тривожитися і турбуватися про те, чи достатньо "правильно" поводитеся, якість спілкування погіршується.

Адже замість того, щоб бути уважним слухачем та цікавим співбесідником, ви зациклюватиметесь на самокопанні. Не забувайте – людям потрібні інші люди, тож вони зацікавлені у взаєминах та комунікації.

Переривання чужої розмови чи втручання в неї

Якщо ви бачите двох або більше людей, які енергійно обговорюють якусь ситуацію, вони, ймовірно, не готові до того, щоб їх перебивали. Перш за все, варто дочекатися тиші, коли учасники дискусії висловлять свої думки.

І вже тоді доречно доєднатися до розмови, чи запитати щось. Також слід пам'ятати про відповідну дистанцію – якщо кричати щось здалеку, цілком можливо, що це погано сприйметься іншими. І навпаки – якщо стояти надто близько до людини, вона може почуватися некомфортно, особливо, якщо ви мало знайомі.

Краще не перебивати людей, коли вони говорять / Фото Pexels

Починати говорити лише для того, щоб заповнити тишу

Якщо людина здається вам відстороненою або зануреною у роздуми, різкий перехід у її особистий простір – не найкращий спосіб зав'язати комунікацію. Спробуйте спитати, чи вона готова до діалогу. Наприклад: "Привіт. Не хочеш трохи поговорити?" або ж "Вибачте, чи можна у вас дещо запитати?" та тому подібне.

Порушення контроверсійних тем на початку знайомства

Якщо ви розмовляєте з мало знайомою вам людиною, не слід зосереджуватися на складних резонансних темах, як-от ставлення до абортів, віросповідання чи політики, без потреби. Доречніше почати з чогось буденного та близького, зокрема зі спільних інтересів.

При знайомстві з людиною варто запитувати прості запитання / Фото Pexels