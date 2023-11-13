Щоденний ранковий розпорядок дня забезпечує заряд енергії та продуктивність на весь день, стверджує Елрод. Детальніше про ідеї "чудо-ранку" розповідаємо далі в матеріалі.

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У чому переваги ранніх підйомів

Серед переваг, які варто очікувати від впровадження ранкових ритуалів:

зниження рівня стресу;

більше енергії;

покращення загального стану здоров'я;

підвищення продуктивності та зосередженості.

Прокидатися варто до 8 ранку, радить Гел Елрод / Фото Pexels

6 правил "чудового ранку" за книгою Гела Елрода

Крок 1: тиша. Ідея полягає у тому, щоб створити спокійну атмосферу довкола, принагідно розслабляючи себе. До прикладу, автор рекомендує починати день з хвилини мовчання.

Річ у тім, що всі люди щодня стикаються з безліччю джерел стресу. Тож дуже складно налаштувати себе на позитивний лад, коли довкола купа турбот.

Медитація, молитва і дихальні вправи у повній тиші допомагають почати цінувати спокій. Такі практики ефективно зменшують рівень стресу і покращують здатність думати та реагувати на виклики.

Крок 2: афірмації. Подібно до методу самонавіювання, чим більше ми повторюємо собі позитивні речі, тим краще це впливає на наш моральний стан, самопочуття та сприяє успіху. Цей крок полягає у тому, щоб записувати позитивні твердження про себе і читати їх вголос щоранку.

Головна мета такої рутини – видалити з мозкунегативні установки, що заважають рухатися вперед. А також "перепрограмувати" його на позитивний лад.

Крок 3: візуалізація. Уявляючи успіх в найдрібніших деталях, люди бачать себе переможцями. Відтак, мозок перестає боятися майбутнього та будує план, як можна досягти поставленої цілі.

Гел Елрод каже, що протягом п'яти хвилин усі повинні "візуалізувати свій ідеальний день, виконуючи всі завдання з легкістю, впевненістю та задоволенням". За його словами, позитивне мислення діє як закон тяжіння.

Крок 4: спорт. Доведено, що регулярні фізичні активності підвищують рівень енергії, покращують сон, здоров'я та емоційний стан. Користь спорту у житті людей насправді важко переоцінити.

Заняття спортом покращує загальне самопочуття та додає енергії / Фото Pexels

Людям з обмеженими фізичними можливостями або тим, хто менш спортивний, Гел Елрод радить займатися йогою та робити зарядку. Решті – обирати улюблене спортивне заняття і практикувати його на щоденній основі. Звісно, проконсультувавшись із лікарем спершу.

Крок 5: читання. Ідея криється у тому, щоб читати для задоволення: тобто, поєднувати розвиток з розвагою.

Люди не повинні змушувати себе читати книгу, яка їм не цікава, зауважує автор. Гел Елрод радить надавати перевагу книгам із саморозвитку, а не художній літературі.

Достатньо буде почати з 10 хвилин читання щоранку. Не обов'язково щоразу обирати щось нове – можна перечитувати літературу, яка відгукується.

Крок 6: ведення щоденника. Виписувати свої ідеї – ефективно допомагає розібратися у справах та структурувати мислення. Мета цієї ранкової вправи – вести паперовий або цифровий щоденник, залежно від уподобань.

Чому корисно вести щоденник:

це додаткова візуалізація своїх думок та бажань;

допомагає рефлексувати та озирнутися назад, щоб побачити, як далеко ви просунулися;

сприяє кращому запам'ятовуванню ідей;

структурує життя та цілі тощо.

Ведення особистого щоденника – хороша інвестиція часу в емоційне здоров'я / Фото Pexels

В епоху безперервних викликів та турбот, виділити для позитивних змін – доволі важке завдання. Однак, вищеописана рутина є не тільки ефективним інструментом для створення продуктивного початку дня, але й ключем до самовдосконалення і самопізнання. Тож спроба імплементувати її у своє життя може бути хорошою інвестицією у більш свідоме та наповнене цінністю майбутнє.