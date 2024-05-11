Яскраві акценти та неймовірне сяйво: ідеї макіяжу для випускного

Випускний – одна з найважливіших подій для кожної дівчини. У цей день, який запам'ятовується на все життя, хочеться мати неперевершений вигляд, який підкорить усіх.

Щоб образ вражав усіх навкруги, необхідно до дрібниць продумати усі елементи – від сукні до аксесуарів. Макіяж у цьому займає вагоме місце, тому Life 24 створив добірку з ідеями.

До теми Естетика Old money: як зробити трендовий макіяж і мати дорогий вигляд

Ідеї макіяжу на випускний

Якщо складно обрати один тип макіяжу, то можна зробити кілька пробних самостійно або у візажиста, й подивитися, як він поєднуватиметься з сукнею та зачіскою. І де-де, а от в ідеях макіяжу на випускний, можна не стримуватися.

Так, яскравий макіяж очей, широкі стрілки чи червоні губи – все це може доповнювати образ, додавати йому певних акцентів. Втім, нюдовий макіяж з легким сяйвом також може бути.

Нюдовий макіяж

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Все частіше дівчата обирають для випускного нюдовий макіяж, який лише злегка підкреслює риси обличчя. Тоненькі стрілки, легкий контуринг, який приховає всі недоліки, та соковиті губи мають вишуканий та елегантний вигляд. До того ж, такий макіяж відповідає трендовій естетиці Old money.

Ідея нюдового макіяжу на випускний: дивіться відео

Смокі-айс

Оскільки випускний у 99% випадках організовують у вечірній час, то й макіяж повинен бути відповідним. Так, гарною ідеєю стане смокі-айс, який зробить очі виразними. Однак варто зважати, якщо робити такий акцент на очах, то губи повинні бути нейтрального нюдового відтінку.

Смокі-айс на випускний: дивіться фото

До слова, смокі-айс виконується не лише в темних відтінках. Також його можна зробити менш виразним, використавши більше нюдових відтінків.

Смокі-айс в коричневих відтінках: дивіться відео

@sogalli.mua Дорогі випускниці 2024 року, запрошую вас до себе на макіяж ♬ оригинальный звук - Софія Сушак

Мерехтливі тіні

Мерехтливі тіні – тренд, який став актуальним у 2023 році. Такий макіяж підкреслює очі, й водночас має універсальний вигляд. Якщо на випускному ви хочете сяяти, як голлівудська зірка, то можна сміливо обирати такий тип макіяжу.

Мерехтливий макіяж на випускний: дивіться відео

Яскравий макіяж

Найсміливіші дівчата можуть створити яскравий макіяж. Насичені відтінки рожевого, синього чи зеленого матимуть неймовірний вигляд на випускному. Як й у варіанті зі смокі-айс, губи повинні бути нейтрального відтінку.

Яскравий рожевий макіяж: дивіться фото

Глянцевий макіяж

Глянцевий макіяж з ефектом вологості став справжнім хітом у 2023 році й залишається актуальним. Щоб досягти такого ефекту, варто нанести праймер або основу під тіні, а потім – основний колір тіней. Губи також мають бути з ефектом вологості, тому можна нанести прозорий стійкий блиск.

Глянцевий макіяж: дивіться фото

Загалом, макіяж має лише доповнювати красу випускниці, а не затьмарювати її. Тому, обираючи макіяж, варто спробувати кілька варіантів, щоб відшукати той, який підкорить серце і душу.