До слова стиль Old money, який досяг піка у трендах минулої весни, популярний практично завжди. Така естетика підкреслює жіночність, елегантність та вишуканість, а як створити трендовий макіяж в стилі Old money – далі в матеріалі Life 24.

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Вишуканий макіяж в стилі Old money

Певно, майже всі в мережі бачили світлини дівчини, яка є втіленням стилю та естетики Old money. Хоча її насправді й не існує, а вона створена ШІ, однак нею надихаються тисячі користувачів, які відтворюють стиль Old money.

Дівчина, створена ШІ, яка є втіленням естетики Old money: дивіться фото

Як говорять візажисти, головний секрет макіяжу у стилі Old money – рівний тон та шкіра, що має неймовірне сяйво. Щоб досягти такого ефекту, по-перше, варто подбати про якісне зволоження шкіри. По-друге, тональний засіб повинен мати легку текстуру й природний вигляд.

Якщо шкіра має недоліки, то обов'язково необхідно використовувати консилер, який замаскує висипання чи синці під очима. Щоб обличчя мало ефектний вигляд варто використовувати бронзер, який також додасть сяйва. Що стосується рум'ян, то візажисти радять обирати природні відтінки.

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Макіяж очей не повинен бути яскравим. Естетика Old money передбачає використання коричневих та нюдових відтінків. Можна додати легку стрілку й пофарбувати вії.

Губи також повинні мати природний, але водночас дорогий вигляд. Тож варто скористатися олівцем такого відтінку, який темніший за природний колір губ, а поверх – додати помаду або легкий блиск.

Макіяж у стилі Old money: дивіться відео

Покрокова інструкція, як зробити макіяж Old money: дивіться відео

До слова, щоб створити макіяж у стилі Old money не обов'язково використовувати люксову чи дуже дорогу косметику. Підійдуть і засоби з масмаркету, однак вони повинні бути гарної якості.