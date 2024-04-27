Експертка з краси Росіо Сорія поділилася трьома порадами, які допоможуть покращити макіяж. У чому секрети блогерки, розповідаємо далі.

До теми Візажистка показала простий спосіб розкрити погляд та зробити його свіжішим за допомогою тіней

Гоління

Гоління за допомогою спеціальної невеличкої бритви зробить шкіру більш гладкою та сприятиме тому, щоб тон лягав більш рівномірно.

Блогерка каже, що голить своє лице понад 10 років, та показала, як вона наносить олію для обличчя, а потім видаляє зайві волоски.

Плями від тіней

Під час макіяжу тіні можуть осипатися і зазвичай їх прибирають за допомогою серветок чи ватних паличок, що створює неохайний ефект.

Як зробити макіяж бездоганним: дивіться відео

Росіо Сорія ж рекомендує просто зафарбовувати косметику під очима консилером, після того, як ви завершили макіяж.

Фіксація

Від спеки чи довготривалого носіння макіяж може втрачати свій досконалий вигляд. Щоб цього уникнути, можна нанести спрей для фіксації та закріпити його пресованою пудрою. Таким чином косметика гарантовано буде триматися цілий день.