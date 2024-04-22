Візажистка Бет Меллем розкрила один простий трюк, який миттєво розкриває погляд і робить його свіжішим. У чому секрет цього макіяжу очей, розповідаємо далі.

До теми Знадобиться єдиний засіб: як зробити повний макіяж за допомогою лише помади

Як вдало підкреслити очі

Нанесіть тіні для повік уздовж нижніх вій тонким пензликом і розтушуйте їх. Так, за словами Бет Меллем, очі матимуть більший і молодший вигляд,

Колір тіней вона радить обирати під колір очей, не різко темного відтінку, а середньої насиченості. Темна графічна підводка ж навпаки зістарить погляд – усі ці тонкі виразні лінії вздовж нижнього краю повік роблять очі меншими й підкреслюють дрібні зморшки.

Як зробити гарний макіяж очей: дивіться відео

Для блакитних і сірих очей найкраще підійдуть мідно-коричневі відтінки, а зелені очі мають яскравіший вигляд, якщо підкреслити їх тінями сливового або фіолетового кольорів. Для карих очей пасують усі відтінки синього та фіолетового,

– пояснює експертка.

Вона також радить робити макіяж не надто яскравим і драматичним: це тільки приверне увагу до вікових змін. Ну і від чорної підводки давно пора відмовитися – це минуле століття. Винятком можуть бути лише стрілки. Тут і чорний колір доречний, і графічність.