Визажистка Бет Меллем раскрыла один простой трюк, который мгновенно раскрывает взгляд и делает его свежее. В чем секрет этого макияжа глаз, рассказываем далее.

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Как удачно подчеркнуть глаза

Нанесите тени для век вдоль нижних ресниц тонкой кисточкой и растушуйте их. Так, по словам Бет Меллем, глаза будут выглядеть больше и моложе,

Цвет теней она советует выбирать под цвет глаз, не резко темного оттенка, а средней насыщенности. Темная графическая подводка же наоборот состарит взгляд – все эти тонкие выразительные линии вдоль нижнего края век делают глаза меньше и подчеркивают мелкие морщинки.

Как сделать красивый макияж глаз: смотрите видео

Для голубых и серых глаз лучше всего подойдут медно-коричневые оттенки, а зеленые глаза выглядят ярче, если подчеркнуть их тенями сливового или фиолетового цветов. Для карих глаз подходят все оттенки синего и фиолетового,

– объясняет эксперт.

Она также советует делать макияж не слишком ярким и драматичным: это только привлечет внимание к возрастным изменениям. Ну и от черной подводки давно пора отказаться – это прошлый век. Исключением могут быть лишь стрелки. Здесь и черный цвет уместен, и графичность.