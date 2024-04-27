Эксперт по красоте Росио Сория поделилась тремя советами, которые помогут улучшить макияж. В чем секреты блогера, рассказываем далее.

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Бритье

Бритье с помощью специальной небольшой бритвы сделает кожу более гладкой и будет способствовать тому, чтобы тон ложился более равномерно.

Блогер говорит, что бреет лицо более 10 лет, и показала, как она наносит масло для лица, а затем удаляет лишние волоски.

Пятна от теней

Во время макияжа тени могут осыпаться и обычно их убирают с помощью салфеток или ватных палочек, что создает неаккуратный эффект.

Как сделать макияж безупречным: смотрите видео

Россио Сория же рекомендует просто закрашивать косметику под глазами консилером, после того, как вы завершили макияж.

Фиксация

От жары или длительного ношения макияж может терять свой совершенный вид. Чтобы избежать этого, можно нанести спрей для фиксации и закрепить его прессованной пудрой. Таким образом, косметика гарантированно будет держаться целый день.