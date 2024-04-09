Ефект желейних губ: як зробити трендовий макіяж вдома

Глянцеві губи утримують топові позиції в трендах ще з минулого літа, проте далеко не всі встигли оцінити ефектність такого макіяжу та спробувати його на собі.

У чому суть желейних губ, як такий макіяж виглядає і як правильно створити цей ефект, розповідаємо далі.

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Що відомо про тренд на глянцеві губи

Ефект желейних губ народився в Кореї, але б'юті-блогери з різних країн успішно зробили його популярним по всьому світу.

Гарячу любов цей тренд заслужив серед дівчат з пухкими губами, на яких глянцевий фініш має особливо ефектний вигляд. Однак не залежно від природного розміру губ цей варіант виглядає соковито та стильно.

Як виглядають желейні губи: дивіться фото

Як правильно повторити такий макіяж губ

Підготовка губ

Насамперед губи необхідно підготувати. Використайте напередодні скраб або спеціальний пілінг. Безпосередньо перед нанесенням декоративних продуктів важливо також зволожити губи, щоб блиск і тінт не забилися в складки й не підкреслили лущення.

Консилер

Щоб краще закріпити кольоровий продукт на губах, можна використовувати консилер або ж базу для повік. Крім того, якщо потрібно, щоб макіяж протримався довше, не забувайте про додаткові закріплювальні засоби.

Тінт замість помади

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Оскільки суперглянцевий ефект сам собою привертає увагу, від яскравого і соковитого кольору варто відмовитися. Так, замість звичайної помади використовуйте тінт, який допоможе створити ефект градієнта на губах, при цьому вони не матимуть блідого вигляду.

Додайте правильний блиск

Далеко не кожен блиск підійде для виконання такого макіяжу. Обирайте продукт з максимально глянцевим фінішем та уникайте блисків з шимером або кольорових варіантів. Краще нанести прозорий блиск на тінт або матову помаду, щоб макіяж протримався довше.