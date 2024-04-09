Ефект желейних губ: як зробити трендовий макіяж вдома
Джерело:Ukr.Media
Глянцеві губи утримують топові позиції в трендах ще з минулого літа, проте далеко не всі встигли оцінити ефектність такого макіяжу та спробувати його на собі.
У чому суть желейних губ, як такий макіяж виглядає і як правильно створити цей ефект, розповідаємо далі.
До теми Boyfriend-рум'яна – найпопулярніший тренд у макіяжі: у чому його особливість
Що відомо про тренд на глянцеві губи
Ефект желейних губ народився в Кореї, але б'юті-блогери з різних країн успішно зробили його популярним по всьому світу.
Гарячу любов цей тренд заслужив серед дівчат з пухкими губами, на яких глянцевий фініш має особливо ефектний вигляд. Однак не залежно від природного розміру губ цей варіант виглядає соковито та стильно.
Як виглядають желейні губи: дивіться фото
Як правильно повторити такий макіяж губ
- Підготовка губ
Насамперед губи необхідно підготувати. Використайте напередодні скраб або спеціальний пілінг. Безпосередньо перед нанесенням декоративних продуктів важливо також зволожити губи, щоб блиск і тінт не забилися в складки й не підкреслили лущення.
- Консилер
Щоб краще закріпити кольоровий продукт на губах, можна використовувати консилер або ж базу для повік. Крім того, якщо потрібно, щоб макіяж протримався довше, не забувайте про додаткові закріплювальні засоби.Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
- Тінт замість помади
Оскільки суперглянцевий ефект сам собою привертає увагу, від яскравого і соковитого кольору варто відмовитися. Так, замість звичайної помади використовуйте тінт, який допоможе створити ефект градієнта на губах, при цьому вони не матимуть блідого вигляду.
- Додайте правильний блиск
Далеко не кожен блиск підійде для виконання такого макіяжу. Обирайте продукт з максимально глянцевим фінішем та уникайте блисків з шимером або кольорових варіантів. Краще нанести прозорий блиск на тінт або матову помаду, щоб макіяж протримався довше.