Ефект желейних губ: як зробити трендовий макіяж вдома

9 квітня 2024, 15:12
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Джерело:

Ukr.Media

Глянцеві губи утримують топові позиції в трендах ще з минулого літа, проте далеко не всі встигли оцінити ефектність такого макіяжу та спробувати його на собі.

У чому суть желейних губ, як такий макіяж виглядає і як правильно створити цей ефект, розповідаємо далі.

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Що відомо про тренд на глянцеві губи

Ефект желейних губ народився в Кореї, але б'юті-блогери з різних країн успішно зробили його популярним по всьому світу.

Гарячу любов цей тренд заслужив серед дівчат з пухкими губами, на яких глянцевий фініш має особливо ефектний вигляд. Однак не залежно від природного розміру губ цей варіант виглядає соковито та стильно.

Як виглядають желейні губи: дивіться фото

Як правильно повторити такий макіяж губ

  • Підготовка губ

Насамперед губи необхідно підготувати. Використайте напередодні скраб або спеціальний пілінг. Безпосередньо перед нанесенням декоративних продуктів важливо також зволожити губи, щоб блиск і тінт не забилися в складки й не підкреслили лущення.

  • Консилер

Щоб краще закріпити кольоровий продукт на губах, можна використовувати консилер або ж базу для повік. Крім того, якщо потрібно, щоб макіяж протримався довше, не забувайте про додаткові закріплювальні засоби.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
  • Тінт замість помади

Оскільки суперглянцевий ефект сам собою привертає увагу, від яскравого і соковитого кольору варто відмовитися. Так, замість звичайної помади використовуйте тінт, який допоможе створити ефект градієнта на губах, при цьому вони не матимуть блідого вигляду.

  • Додайте правильний блиск

Далеко не кожен блиск підійде для виконання такого макіяжу. Обирайте продукт з максимально глянцевим фінішем та уникайте блисків з шимером або кольорових варіантів. Краще нанести прозорий блиск на тінт або матову помаду, щоб макіяж протримався довше.

Автор: Олеся Філоненко