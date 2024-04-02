Експерти зауважують, що такий тренд виник, надихнувшись епохою 90-х. Зокрема, візажистка Мелорі Россес наголошує, що boyfriend-рум'янець не є чимось новим, адже така тенденція спостерігалася ще кілька років тому.

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У чому особливість boyfriend-рум'янцю

Візажистка Мелорі Россес вкотре наголосила, що мода – явище циклічне. Тренди у макіяжі, одязі, зачісках, манікюрі можуть повертатися через кілька років. Так сталося й з boyfriend-рум'янцем.

Естетика цього макіяжу полягає у тому, що яблучкам надається природний рум'яний вигляд. Особливо варто зосереджуватися на тих місцях, де природно спалахують щоки яскравим рожевим кольором. Щоб пояснити це явище, візажистка радить пригадати фото принців Вільяма та Гаррі у юні роки. У них обох нерідко можна побачити яскравий рум'янець на щоках.

Візажистка навела до прикладу зовнішність юних принців: дивіться фото

Якщо при звичайному макіяжі у більшості випадків використовують бежеві рум'яна, то при макіяжі у стилі boyfriend необхідно обирати насичені рожеві відтінки й наносити їх від центру щоки, розтягуючи вверх та вниз, ніби у формі трикутника.

У яку зону необхідно наносити рум'яна: дивіться відео

Приклад макіяжу з boyfriend-рум'янцем: дивіться фото

За словами експертів, такий макіяж пасуватиме будь-якій формі обличчя. У більшості випадків boyfriend-рум'янець створюють дівчата з круглою формою обличчя. Однак на видовженій формі, такий макіяж також має дуже ефектний вигляд – візуально такі рум'яна роблять лице меншим та пропорційнішим.