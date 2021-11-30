Мама гарніша за доньку: дівчина невдоволена такою генетикою

Джесс з Флориди обурюється, що її мама виглядає гарніше. Вона поділилась цим у відео в тіктоці.

Мати 19-річної тіктокерки дуже гарна. Вона одягнута у білому комбінезоні та зовсім не виглядає на свій вік.

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Мама красивіша за доньку

19-річна Джесс зняла відео разом зі своєю мамою Джилл. Вони позували та посміхались на камеру. Тоді дівчина наблизила кадр і запитала: "Чому моя мама гарніша за мене?". Вона очікувала отримати підтримку від користувачів, натомість сталось інакше. Хтось із коментаторів зухвало відповів, що її "гени розбавилися".



Мама та донька / Скриншот з відео

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Мати дівчини і справді чудово виглядає та має гарний смак. Дівчина пишається нею та хоче виглядати так само гарно. Були ж і ті, хто підтримав її: одна з користувачок написала, що Джесс – це гарна "інвестиція" її мами.

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