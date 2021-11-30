Мать 19-летней тиктокерки очень красивая. Она одета в белом комбинезоне и совсем не выглядит на свой возраст.
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Мама красивее дочери
19-летняя Джесс сняла видео вместе со своей мамой Джилл. Они позировали и улыбались на камеру. Тогда девушка приблизила кадр и спросила: "Почему моя мама красивее меня?". Она ожидала получить поддержку от пользователей, а случилось иначе. Кто-то из комментаторов дерзко ответил, что ее "гены разбавились".
Мама и дочь / Скриншот с видео
Мать девушки действительно прекрасно выглядит и имеет хороший вкус. Девушка гордится ею и хочет выглядеть так же хорошо. Были и те, кто поддержал ее: одна из пользовательниц написала, что Джесс – это хорошая "инвестиция" ее мамы.
Другие же просто восхищались красотой женщины:
- "Она икона".
- "Королева".