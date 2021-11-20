Шокована наречена поділилася своєю історією з користувачами форуму WeddingBee. Вона завжди була в прекрасних стосунках з мамою. Але зізнання від неї повністю перевернуло все з ніг на голову.

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Мама почувала себе нещасно в шлюбі

Авторка зустрічається зі своїм коханим Джоном упродовж двох років, а нещодавно вони заручилися. Все було дійсно прекрасно – хлопець ще й чудово ладнав із її мамою: вони кожних вихідних ходили грати в теніс.

Нещодавно жінка не втрималася – і розповіла все своїй дочці.

Вона сказала, що має почуття до Джона. Ще стверджувала, що упродовж багатьох років нещасна в шлюбі з моїм батьком. А Джон допоміг її почувати себе так, як вона ніколи себе раніше не почувала з татом, – каже наречена.

Мама заспокоїла дочку, що між ними нічого не було. Та, якщо у неї з’явиться така можливість, то вона буде діяти відповідно до своїх почуттів. Тому не хоче приходити на весілля чи взагалі бути поруч, доки потяг не зникне.

Мама зізналася, що закохана в нареченого дочки / Фото Unsplash

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Як відреагував батько нареченої

За словами дочки, тато вирішив переїхати жити в готель, доки його жінка не отримає терапію. Наречений ж одразу подзвонив майбутній свекрусі й пояснив, що між ними точно нічого не буде.

Мама плакала, коли він це говорив, просто відповідаючи: "Я знаю, я знаю", – стверджує наречена.

Жінка просила дочки пробачення по телефону, але та її ігнорувала. Вона взагалі в ступорі від цієї ситуації. Та ще й хлопець почав потроху віддалятися. Користувачі форуму підтримали дівчину, але багато хто стверджував, що стосунки з мамою навряд чи вдасться налагодити: